Dsquared2, i fondatori puntano su Sergio Azzolari: nominato nuovo Ceo

Dsquared2, Azzolari è il primo manager a ricoprire il ruolo di Ceo della maison dopo l’addio di Gianfranco Maccarone nel 2017

Sergio Azzolari è il nuovo amministratore delegato di Dsquared2. I fondatori del marchio, Dean e Dan Caten, hanno affidato il controllo del brand al manager che ha già collezionato diverse esperienze di spicco iniziando nel gruppo Benetton, bilanciando i ruoli nei segmenti fashion e retail con i suoi impegni da professionista nel rugby.

Ma non solo Benetton. Negli ultimi vent’anni ha lavorato anche in Chicco, Missoni, Luxottica, Deckers e recentemente all’interno del gruppo Tod’s come general manager di Fay e Hogan. Azzolari ha ampliato la propria visione lavorando spesso all’estero tra Asia, Americhe ed Europa.

Azzolari è il primo manager a ricoprire il ruolo di Ceo della maison dopo l’addio di Gianfranco Maccarone nel 2017. "Entrare a far parte di Dsquared2 per dare il via a un nuovo capitolo è un’occasione entusiasmante per potenziare lo stile e l’unicità del brand, non vedo l’ora di vederlo innalzarsi al suo pieno potenziale”, ha dichiarato il neo Ceo in una nota. Il fatturato netto 2021 di Dsquared2 è stato di 275 milioni di euro.