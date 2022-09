E.ON, nuove strategie per rendere l'Italia più verde e sostenibile

E.ON spinge sulla transizione energetica: al via progetti di riqualificazione cittadina e mobilità sostenibile

Transizione vuol dire cambiamento, trasformazione. Nello specifico la transizione energetica è il passaggio dall’utilizzo di fonti non rinnovabili a fonti rinnovabili. Oggi l’Italia è coinvolta in questa evoluzione, sostenuta anche dall’innovazione tecnologica, che si unisce al desiderio di cambiamento e trasformazione, spingendo le aziende verso il futuro.

In questo contesto E.ON, tra i principali operatori energetici presenti in Italia, dimostra la propria determinazione proponendo soluzioni energetiche a favore della transizione. La Società è infatti impegnata nell’elaborazione di strategie a difesa dell’ambiente e dei cittadini stessi, e si propone come interlocutore di riferimento per le istituzioni, le aziende e i cittadini che vogliono imparare a ridurre l’impatto dell’uomo sul Pianeta.

L’obiettivo di E.ON è quello di rendere l’Italia più verde, proponendo iniziative green a favore dell’ambiente e della sostenibilità. La sua strategia porta con sé una lunga lista di progetti, tra cui la riqualificazione e l’elettrificazione delle città e della mobilità. Importanti iniziative incentrate sulla sostenibilità ambientale avranno l’obiettivo di apportare reali benefici alle comunità e ai territori, cambiando l’approccio ambientale dei singoli cittadini e delle imprese.

Il progetto di transizione energetica inizia a mostrare i primi risultati nella città di Milano con la proposta MIND Milano, il distretto dell’innovazione che sorgerà nell’area dell’ex sito Expo 2015. La joint venture tra E.ON e Lendlease (leader nel settore delle infrastrutture) permetterà di dotare il MIND di un sistema di riscaldamento e raffrescamento zero-carbon. La spinta green è quindi subito evidente, destinata a portare risultati concreti nel breve periodo.

Grazie all’utilizzo della moderna tecnologia proprietaria “ectogrid” di E.ON, gli edifici coinvolti nel progetto verranno dotati di vettori termici prodotti con energia 100% rinnovabile. Inoltre, il sistema di gestione digitale automatizzata ectocloud consentirà il recupero e il riutilizzo efficiente dell'energia di scarto fra le diverse utenze. Nulla sarà sprecato: ogni edificio sarà visto come parte di un unico ecosistema, come in uno schema di vasi comunicanti.

Allo stesso tempo, E.ON dedicherà parte dell’attenzione progettuale al tema della mobilità sostenibile. La tematica è stata ampiamente trattata nelle fasi di elaborazione delle politiche ambientali locali, nazionali e mondiali, considerata come uno dei punti d’innovazione più interessanti dell’ultimo periodo. A conferma di quanto detto, sappiamo che il mercato della mobilità elettrica in Italia sta vivendo un momento di forte crescita. Le vendite di auto elettriche e ibride crescono a ritmi sostenuti, con la presenza di oltre 250.000 veicoli elettrici circolanti sul suolo italiano. Tra i vantaggi più interessanti del passaggio all’elettrico spiccano sicuramente la riduzione delle emissioni di CO2, i minori costi rispetto all’auto tradizionale e la circolazione senza limiti nel traffico cittadino.

Le soluzioni e-mobility proposte da E.ON spingono proprio nella direzione della mobilità sostenibile, che l’impresa propone in ambito residenziale e business. Il brand E.ON Drive permetterà di ricercare soluzioni personalizzate per la ricarica smart della propria auto elettrica, adattandosi alle diverse esigenze.



E.ON continuerà a proporre soluzioni e servizi energetici sempre più competitivi in grado di rispondere alle nuove esigenze dei consumatori per un utilizzo più smart ed efficiente dell’energia e per mettere le persone nelle reali condizioni di contribuire alla svolta green del Pianeta.