Edison Energia, firmato accordo con Prysmian per la fornitura di energia rinnovabile

Edison Energia sigla un accordo pluriennale con Prysmian per la fornitura di energia 100% rinnovabile

Prysmian, leader mondiale nei sistemi in cavo per l’energia e le telecomunicazioni, ha siglato un Corporate Power Purchase Agreement (PPA) pluriennale con Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella fornitura di energia elettrica e gas per imprese e famiglie, oltre che in servizi a valore aggiunto per il mercato retail. L’intesa prevede la fornitura di energia 100% rinnovabile e si inserisce pienamente nella strategia di sostenibilità di Prysmian, che punta alla riduzione delle emissioni di CO2. Nell’ambito di questo accordo, Edison Energia coprirà circa il 25% del fabbisogno annuo di energia elettrica di Prysmian in Italia. L’energia sarà generata da un nuovo impianto fotovoltaico situato in provincia di Viterbo, con una capacità installata complessiva di circa 150 MWp (Megawatt-peak).

Maria Cristina Bifulco, Chief Investor Relations, Sustainability and Communication Officer di Prysmian, ha commentato: “L’accordo raggiunto è uno step importante nel percorso di riduzione delle emissioni. Assicurandoci un approvvigionamento a lungo termine di energia rinnovabile, non solo miglioriamo il nostro impatto ambientale, ma riusciremo anche ad avere costi stabili. Il PPA siglato è assolutamente in linea con i nostri obiettivi ESG e dimostra il nostro impegno nella transizione energetica”.

Laura Colli, Chief Purchasing Officer di Prysmian, ha aggiunto: “Questo accordo rientra nella strategia di sourcing di Prysmian, che mira alla costruzione di partnership con una base di fornitori sostenibili. Garantendo fonti di energia pulita, non solo assicuriamo l’affidabilità della supply chain, ma contribuiamo ad avere un impatto positivo sull’ambiente, promuovendo un futuro più green e sostenibile per le nuove generazioni”.

Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia, ha dichiarato: “L'accordo di fornitura di energia verde siglato con Prysmian sottolinea l'impegno di Edison Energia nel supportare i clienti nel loro percorso di decarbonizzazione. Ai nostri clienti industriali e retail offriamo sia energia prodotta da fonti rinnovabili sia la nostra vasta esperienza come operatore di riferimento a livello nazionale. Puntiamo su qualità del servizio, flessibilità e contratti su misura. Il nostro obiettivo è essere un partner affidabile, facendo leva sugli asset del nostro Gruppo per accompagnare i clienti verso un consumo sostenibile con un impatto ambientale ridotto”.