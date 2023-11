Edison, Fondazione EOS partecipa alla Sport 4 Inclusion Week 2023

Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale ETS aderisce all'iniziativa "Sport 4 Inclusion Week" a favore dello sport inclusivo

La Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale ETS partecipa alla Sport 4 Inclusion Week 2023 con due iniziative che favoriscono la coesione sociale e l’inclusione attraverso lo sport, promosse in collaborazione con A.S. Rugby Milano e con la partecipazione di alcuni atleti di Rugby Wheelchair. La Sport 4 Inclusion Week è un appuntamento annuale organizzato dalla community Sport for Inclusion Network, di cui Fondazione EOS è socia impegnata a favorire la collaborazione tra fondazioni ed altre organizzazioni del Terzo Settore e del mondo dello sport. Quest’anno si svolge dal 26 novembre al 3 dicembre 2023, in un calendario fitto di attività.

“La Fondazione EOS riconosce lo sport come un diritto fondamentale, e supporta le iniziative che lo rendono accessibile e fruibile per tutti i ragazzi e le ragazze” dichiara Francesca Magliulo, Direttrice della Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale ETS. “I dati ci mostrano un crescente disimpegno verso lo sport, dovuto nel 13,8% dei casi a motivi economici e nel 5,1% alla mancanza di impianti sportivi fruibili. In quei contesti caratterizzati da forme di disagio diffuso di carattere sociale ed economico, lo sport offre un’opportunità di crescita personale, di veicolazione di valori civici e di realizzazione in grado di rivelare una direzione positiva per il futuro. Per questo crediamo che educazione e sport siano un binomio indissolubile, e che sia sempre più necessario che istituzioni educative e istituzioni sportive collaborino a stretto contatto per una contaminazione positiva dei valori universali e intramontabili dello sport quali la determinazione, la lealtà, l’impegno e la perseveranza”.

“Senso della squadra, affidamento ai compagni, coraggio e gestione della paura, senso delle regole e della giustizia: sono tutte componenti implicita nell’educazione al rugby che rendono questo sport un veicolo fondamentale di costruzione di capitale sociale. Capirlo significa avere un obiettivo, e sperimentare in pratica i processi che possano condurre a questo risultato prezioso. Questo il senso della collaborazione tra A.S. Rugby e Fondazione EOS”, commenta Stefano Baia Curioni, Presidente A.S. Rugby Milano.

La prima iniziativa promossa dalla Fondazione EOS nell’ambito dello Sport 4 Inclusion Week è una passeggiata urbana, in calendario il 30 novembre con partenza dalla stazione di Porta Genova a Milano, per poi attraversare via Tortona e proseguire in zona Darsena. La passeggiata urbana sarà l’occasione per i ragazzi di A.S. Rugby, per gli atleti di Rugby Wheelchair, e i loro accompagnatori di vivere un momento di amicizia e confronto, ma soprattutto di riflessione e presa di consapevolezza sulle barriere fisiche che una persona con difficoltà di deambulazione si trova ad affrontare nel raggiungere uno dei quartieri più frequentati all’orario dell’aperitivo nel capoluogo lombardo.

Altro appuntamento è il 2 dicembre: alle ore 15:30 presso il Centro Sportivo Curioni, in via Circonvallazione Idroscalo, 51 (Segrate, Milano) si svolgerà la partita di rugby in carrozzina tra gli atleti Rugby Wheelchair e gli atleti under16 A.S. Rugby Milano. Un’occasione di ulteriore sensibilizzazione sui temi dell’inclusione e della diversità. Gli atleti di Rugby Wheelchair saranno così per i propri avversari sul campo mentori, esempi di forza e resilienza, dimostrazione concreta di come è possibile affrontare le diverse sfide e ostacoli che si possono incontrare tanto sul campo quanto nella vita.

Le due iniziative si inseriscono nel progetto "Placchiamo le barriere", pensato per sensibilizzare i giovani sui temi della disabilità e sulla capacità emotiva di affrontare le difficoltà della vita, favorendo un senso di responsabilità civile e una cittadinanza attiva. Edison è al fianco della A.S. Rugby Milano da oltre 15 anni. Un impegno storico nel sostegno allo sport e al rugby a cui il Gruppo crede fortemente, in quanto strumento formativo e di trasmissione di valori quali il sacrificio, l’altruismo, il rispetto e lo spirito di squadra. Recentemente, attraverso Fondazione EOS, Edison è al fianco anche della Rugby School per i giovani tra gli 13 e i 19 anni: un intenso percorso di crescita legato al rugby, che finora ha coinvolto a Milano oltre 600 ragazzi e ragazze, per sviluppare senso civico, attenzione a prendersi cura dell’altro e un modello di leadership positiva.

Inoltre, nel 2022, nel quartiere Librino di Catania (che vive problematiche complesse legate alla criminalità, alla forte carenza di presenze istituzionali, di infrastrutture, di servizi e di centri di aggregazione sociale) la Fondazione EOS ha offerto il proprio supporto nell’organizzazione di allenamenti di rugby per oltre 70 ragazzi, attivando anche un gemellaggio con la squadra del Bolton R.U.F.C., club sportivo di Manchester che ha permesso a ragazzi e ragazze del quartiere di scoprire così una dimensione nuova grazie al confronto con i coetanei inglesi che condividono la stessa passione per la palla ovale.

Sempre in ambito sportivo, la Fondazione EOS ha sviluppato, in collaborazione con Fondazione Laureus, il progetto Bike for Good rivolto ai ragazzi e alle ragazze per promuovere stili di vita sostenibili e sottolineare l’importanza e il valore positivo della bicicletta e dello sport. Tra le altre iniziative portate avanti in passato da Edison per promuovere lo sport come strumento formativo, sociale ed etico, ci sono il progetto “Soft Rugby”, realizzato in partnership con A.S. Rugby Milano e rivolto ai ragazzi e le ragazze delle scuole elementari e medie milanesi; il progetto “Sport all’Opera”, in collaborazione con la Fondazione Cannavò e rivolto ai detenuti del carcere di Opera di Milano; e il progetto “L’Ovale al Beccaria” che ha portato il rugby dell’A.S. Rugby Milano nell’Istituto minorile Cesare Beccaria di Milano e nella Casa di Reclusione di Bollate.

L'attività fisica comporta benefici moltiplicativi per la salute, la società e l'economia, e gli investimenti in azioni politiche per aumentare l'attività fisica contribuiscono al raggiungimento di ben 13 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (fame zero; salute e benessere; istruzione di qualità; uguaglianza di genere; lavoro dignitoso e crescita economica; industria, innovazione e infrastrutture; ridurre le disuguaglianze; città e comunità sostenibili; consumo e produzione responsabili; agire per il clima; la vita sulla terra; pace, giustizia e istituzioni forti; partnership per gli obiettivi).