Edison Legal Academy: tre nuovi corsi sul diritto dell’energia per guidare il futuro sostenibile

Edison Legal Academy lancia tre nuovi corsi di alta formazione per specializzarsi nel diritto dell’energia e nella transizione sostenibile

Edison Legal Academy, in collaborazione con prestigiose università italiane, propone tre corsi di alta formazione dedicati al Diritto dell’Energia. Si tratta di un’iniziativa unica nel panorama nazionale, ideata per approfondire una disciplina complessa ma cruciale per lo sviluppo industriale del futuro, con una particolare attenzione agli obiettivi fissati per il 2050.

L’approccio formativo va oltre lo studio teorico e normativo, integrando l’apprendimento con attività pratiche, simulazioni e laboratori, per offrire ai partecipanti un’esperienza completa e applicabile. Questi corsi mirano a rafforzare le competenze professionali di giuristi e figure di altri settori, favorendone l’ingresso in carriere legate al comparto energetico. Questo settore, infatti, sta vivendo un momento di intensa evoluzione, grazie ai progressi tecnologici e agli impegni verso i target di decarbonizzazione definiti a livello italiano ed europeo, che hanno generato un considerevole aumento della produzione normativa.

La Legal Academy del Gruppo Edison nasce con l’intento di creare uno spazio dedicato alla formazione e all’aggiornamento professionale, in un ambito strategico e in continua trasformazione. L’obiettivo è supportare il raggiungimento degli ambiziosi traguardi fissati dal Pniec e dal Green Deal europeo, fornendo occasioni di confronto e sviluppo di competenze specifiche.

Tra le proposte formative, spiccano tre percorsi distinti. Il primo, intitolato “Il diritto dell’energia: strumenti e soggetti della regolazione”, è guidato dal Professor Alfredo Marra dell’Università Milano Bicocca. Questo corso si concentra sull’inquadramento generale del diritto dell’energia, con particolare attenzione agli strumenti di regolazione del mercato. Le iscrizioni sono aperte fino all’8 gennaio 2025.

Il secondo corso, “Energia e Diritto”, diretto dalla Professoressa Greta Tellarini dell’Università di Bologna (sede di Ravenna), esplora la contrattualistica e le questioni giurisprudenziali relative alle attività di estrazione, trasporto, distribuzione e compravendita di risorse energetiche come gas naturale, GNL, biometano ed energia nucleare. Un focus speciale è dedicato alla concorrenza, alla tutela del consumatore e alle fonti rinnovabili. Per questo percorso, le iscrizioni rimarranno aperte fino al 13 gennaio 2025.

Infine, il terzo programma, denominato “Energia e Sostenibilità”, è coordinato dal Professor Filippo Donati dell’Università di Firenze. Questo corso approfondisce gli aspetti giuridici e operativi legati al diritto dell’energia e della sostenibilità, affrontando temi quali la regolazione dei servizi pubblici essenziali, la governance, le energie rinnovabili, i rifiuti e il settore idrico. Particolare rilievo è dato alle applicazioni pratiche e alla tutela giurisdizionale in sede amministrativa. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 gennaio 2025. Tutti i corsi sono fruibili anche in modalità remota, consentendo una partecipazione flessibile e accessibile. Per maggiori dettagli, è possibile consultare il sito.