Educazione finanziaria, Mediobanca e JA lanciano “CONTA SUL FUTURO!”

Mediobanca: in occasione del mese dell’educazione finanziaria al via “CONTA SUL FUTURO!”, in collaborazione con Junior Achievement Italia

In occasione del mese dell’educazione finanziaria, che cade in ottobre, il Gruppo Mediobanca e Junior Achievement Italia hanno annunciato il nuovo progetto “CONTA SUL FUTURO!”. Il programma, che coinvolgerà centinaia di classi in tutta Italia integrando i moduli di educazione finanziaria nei curriculum di educazione civica recentemente riformati, si rivolge agli studenti della scuola secondaria di primo grado con l’obiettivo di colmare il divario nell'educazione finanziaria tra gli studenti italiani e i loro coetanei di altri paesi. “CONTA SUL FUTURO!” è stato sviluppato per adempiere alle indicazioni del Ministero dell'Istruzione e del Merito, in conformità con il nuovo obbligo di insegnamento dell'educazione finanziaria introdotto dal ddl Competitività dei Capitali approvato dal Governo lo scorso aprile, e sarà disponibile gratuitamente.

“CONTA SUL FUTURO!” fa seguito a “Crescere che Impresa!”, promosso da Junior Achievement Italia e dal Gruppo Mediobanca dal 2018 e rivolto sempre alle scuole secondarie di primo grado, che ha interessato 100.000 alunni e alunne di tutta Italia. Nel triennio 2020-2023 “Crescere che impresa!” ha coinvolto complessivamente 31.349 studenti e 1.096 docenti di 1.538 classi in 631 scuole. Le attività sono state realizzate con la partecipazione di 124 volontari appartenenti al Gruppo Mediobanca.

Negli ultimi anni, l’Italia è risultata tra i paesi avanzati con il più basso livello di alfabetizzazione finanziaria. Secondo le rilevazioni periodiche dell'OCSE, la Penisola è risultata ultima nella classifica della International Survey of Adult Financial Literacy 2020, con un punteggio di 11.1 su 100, al di sotto della media OCSE (pari a 13). Inoltre, i test PISA condotti nelle scuole italiane hanno rivelato uno scarso interesse degli studenti per la finanza personale, con solo il 36% dei ragazzi incuriositi dal risparmio, rispetto alla media OCSE del 51,5%. “CONTA SUL FUTURO!” ambisce ad affrontare questa sfida educativa, coinvolgendo gli studenti in un percorso di apprendimento volto a incrementarne la consapevolezza e a stimolarne l’interesse.

Il programma è composto da otto moduli didattici che includono attività interattive e giochi di ruolo, con un’attenzione speciale alla gestione delle finanze personali e all’orientamento nel mondo del lavoro. Quattro dei moduli introducono concetti chiave come reddito, budget, bisogni e desideri. Gli studenti avranno l'opportunità di riflettere sul proprio "io" finanziario, confrontandolo con le regole e gli attori economici reali. Inoltre, il programma sfida le squadre di studenti a immaginare la banca del futuro, un'istituzione finanziaria inclusiva pensata per i giovani. Nella seconda metà del programma, i ragazzi saranno incoraggiati a esplorare la propria personalità e le proprie competenze alla scoperta delle professioni. Questa fase approfondirà anche le tematiche della diversità e dell'inclusione.

“CONTA SUL FUTURO!” non si limita alle attività in classe, ma prevede anche l'attivazione di una nuova piattaforma digitale per il supporto di scuole e famiglie, oltre alla pubblicazione di un nuovo libro sull'educazione finanziaria curato dal partner editoriale Sanoma. Il Gruppo Mediobanca ha dimostrato un forte impegno verso la cultura finanziaria e la valorizzazione della consapevolezza finanziaria e ottenuto notevoli risultati anche grazie alla partnership con Junior Achievement Italia. Il progetto è un importante passo avanti in Italia, affrontando il problema dell'alfabetizzazione finanziaria tra gli studenti e preparandoli per un futuro finanziario più consapevole e volto al successo.

“CONTA SUL FUTURO! consolida la collaborazione con Junior Achievement e amplia l’impegno del Gruppo Mediobanca verso una maggiore consapevolezza finanziaria dei più giovani. Un target a cui sono rivolti molti dei nostri progetti, per garantire inclusione e integrazione all’interno delle comunità di riferimento: un approccio perseguito anche dal programma di questo percorso formativo con moduli dedicati anche a tematiche più ampie, come l’orientamento o le tematiche di diversità. Contribuire al cambiamento sociale positivo è parte integrante del nostro piano strategico 2023-26 ‘One Brand One Culture’ e sempre più preponderante nella nostra cultura aziendale, come dimostrato dal crescente impegno delle nostre colleghe e dei nostri colleghi in progetti di volontariato aziendale”, ha affermato Olimpia Di Venuta, Group Diversity & Inclusion Manager di Mediobanca e Board Member di JA Italia.