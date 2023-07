Emilia Romagna, ANBI: 4 nuove pompe idrovore ai Consorzi di bonifica

ANBI, Consorzi di bonifica Emilia Romagna: nuovi laghetti e pompe idrovore a servizio della rinascita del territorio

In attesa che il Governo determini organiche scelte strategiche, prosegue l’impegno dei Consorzi di bonifica ed irrigazione per aumentare la resilienza dei territori alle conseguenze della crisi climatica, che sta tornando ad affacciarsi soprattutto con le ridotte portate dei corpi idrici lungo la Penisola. “Non sono ancora passati due mesi dall’alluvione in Emilia Romagna che il Paese dalla memoria corta torna ad interessarsi delle criticità idriche dettate dal gran caldo, senza metabolizzare che si tratta di due facce dello stesso problema”: ad evidenziarlo è Francesco Vincenzi, Presidente ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue), intervenuto a Faenza alla cerimonia per la consegna di 4 nuove pompe idrovore ad altrettanti Consorzi di bonifica (Romagna, Romagna Occidentale, Pianura di Ferrara, Renana), operanti nelle zone inondate e frutto di una sottoscrizione fra gli iscritti del sindacato Uila UIL.

“Ringraziamo di cuore quanti hanno permesso questa donazione nata dalla solidarietà popolare", prosegue il Presidente di ANBI. "Al Governo chiediamo di intervenire con celerità a sostegno delle popolazioni alluvionate per evitare soprattutto l’abbandono dell’agricoltura, non solo eccellenza italiana, ma primo presidio per la manutenzione del territorio. Chiediamo inoltre che le opere idrauliche siano davvero considerate tra gli asset strategici del Paese, indispensabili per la crescita dell’economia, perché non può esserci sviluppo senza sicurezza idrogeologica, né può esserci agricoltura senza disponibilità idrica”.

In questo quadro, il Consorzio di bonifica della Renana ha inaugurato a Castel San Pietro Terme, in provincia di Bologna, un nuovo invaso capace di raccogliere fino a 100.000 metri cubi d’acqua proveniente dallo scolo collinare Laghetti e miscelata con quella reflua del depuratore comunale; la qualità idrica è garantita dal monitoraggio costante, svolto in collaborazione con l'università felsinea. Il terreno per il bacino è stato reso disponibile dal Comune, mentre l'opera, costata circa 2 milioni di euro e realizzata in circa un anno e mezzo, è stata finanziata per un terzo dall’ente consorziale e per due terzi dal Piano Regionale di Sviluppo Rurale. "Il nostro obiettivo", ricorda il Presidente Francesco Vincenzi, "è che in Italia, come già nella Penisola iberica, si arrivi a trattenere almeno il 35% dell'acqua, che piove in un anno; attualmente tale percentuale, determinante per utilizzi irrigui, produttivi ed energetici, è ferma all'11%".