Enel e FIPSAS insieme per la pesca in sicurezza e la tutela dei bacini idrici

Enel e FIPSAS: siglato accordo per promuovere la pesca in sicurezza e la tutela ambientale dei bacini idrici

La collaborazione tra Enel e FIPSAS, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, segna un passo importante nella protezione ambientale e nella promozione di attività sportive sicure. È stato infatti sottoscritto un protocollo che ha come obiettivo la sensibilizzazione riguardo alla sicurezza delle attività di pesca, in particolare quelle svolte nelle vicinanze delle linee elettriche, e la protezione dei bacini idrici.

Il protocollo d’intesa tra le due realtà punta a mettere in comune competenze in ambito idroelettrico e di sicurezza, creando una sinergia virtuosa che unisce la pesca sportiva all'energia, con l’intento di proteggere le risorse naturali e tutelare la salute delle comunità locali. Le principali iniziative previste riguardano sia la formazione che la sensibilizzazione sui rischi elettrici, ma anche attività di protezione ambientale e preservazione della biodiversità.

Uno degli aspetti più rilevanti dell’accordo riguarda la sicurezza durante le attività di pesca. Con l’obiettivo di evitare incidenti causati dal contatto accidentale delle canne da pesca con le linee elettriche, saranno promosse attività di sensibilizzazione. Tra queste, si prevedono webinar, incontri informativi con le scuole e una cartografia digitale che indicherà i punti di intersezione tra le linee elettriche e i corsi d’acqua. Questo consentirà di aumentare la consapevolezza sui rischi legati all'elettricità e sulla prevenzione degli infortuni, sia in ambito lavorativo che sportivo.

Parallelamente, l’accordo ha l’obiettivo di salvaguardare la fauna ittica e l’ecosistema acquatico. Enel e FIPSAS lavoreranno insieme su progetti finalizzati al recupero delle risorse ittiche, alla protezione degli ecosistemi acquatici e alla tutela delle biodiversità. Entrambe le realtà sono impegnate da sempre nella valorizzazione del territorio e hanno individuato altre aree di collaborazione, come la mobilità sostenibile, il turismo ecologico e l’accessibilità delle sponde dei laghi, contribuendo così a una gestione più responsabile e rispettosa dell’ambiente.

L’impegno congiunto di FIPSAS e Enel per la pesca in sicurezza e la tutela dei bacini idrici rappresenta un esempio concreto di come le sinergie tra il mondo sportivo e quello industriale possano portare a iniziative efficaci a favore del benessere delle persone e della protezione delle risorse naturali. Con l’adozione di misure concrete in materia di sicurezza e ambiente, il protocollo mira a sensibilizzare e coinvolgere attivamente cittadini e sportivi nella protezione di un bene fondamentale: l’acqua.