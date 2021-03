Energica Motor Company, bilancio 2020: fatturato di 6 milioni di euro (+91%)

Energica, fatturato in crescita del 91% per l’italiana leader delle moto elettriche ad elevate prestazioni

È stato approvato oggi dal Consiglio di amministrazione di Energica Motor Company, società italiana leader a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni, già fornitore unico del campionato FIM Enel MotoE World Cup per il quadriennio 2019-2022, il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020. La società modenese, eccellenza del Made in Italy, ha chiuso il 2020 con un fatturato pari a 6 milioni di euro rispetto ai 3,2 milioni del 2019, con una notevole crescita del +91% determinata dal suo core business, e cioè la vendita di motocicli elettrici.

Così dichiara Livia Cevolini, CEO di Energica Motor Company, commentando l’ottimo risultato ottenuto in un anno atipico come il 2020: “È stato un anno importantissimo per il nostro Gruppo, nel quale, nonostante le condizioni eccezionali al contorno, Energica ha confermato il trend di crescita, già emerso nel 2019, con un fatturato che ha registrato un aumento del 91% e un miglioramento anche nella gestione della supply chain con positivi effetti. I primi mesi del 2021 hanno ulteriormente consolidato il nostro posizionamento di leader nel mercato delle moto elettriche ad elevate prestazioni: il 2021 infatti ha avuto inizio con un ordine di grande rilevanza dal Taiwan, un mercato ancora da esplorare, e proseguito con l’entrata di un nuovo socio strategico, Ideanomics, già quotato sul NASDAQ americano e specializzato in investimenti in e-mobility, nell’ambito di un’operazione di aumento di capitale di 15 milioni di euro che ci garantisce le risorse finanziarie per affrontare questa importante fase di ramp up. Siamo pronti ad affrontare nuove sfide ed affermare il nostro modello di innovazione sui mercati internazionali”.