Engineering, Gaetano Miccichè nuovo presidente

Engineering, dopo la nomina del ceo Maximo Ibarr ecco Miccichè

L'assemblea degli azionisti di Engineering Ingegneria Informatica, tenutasi oggi, ha nominato Gaetano Miccichè nuovo presidente del Gruppo. La nomina segue l'ingresso di Maximo Ibarra in qualità di ceo dallo scorso ottobre e si colloca nell'ambito della nuova fase di sviluppo di Engineering intrapresa da Nb Renaissance e Bain Capital, azionisti di controllo dell'azienda.

Miccichè, con una lunga esperienza maturata all'insegna di un ruolo di fondamentale aggregazione tra il mondo dell'industria e quello del credito, è oggi presidente della Divisione Imi Corporate & Investment Banking del gruppo bancario e vice presidente di Prelios, cariche che manterrà entrambe. ''Sono contento - afferma Miccichè - di assumere questo incarico anche perché il Gruppo Engineering nei suoi 40 anni di storia e di crescita ha incrociato e supportato lo sviluppo di migliaia di realtà industriali, finanziarie ed enti pubblici''.

Aggiunge Maximo Ibarra, ceo di Engineering: ''Siamo estremamente lieti dell'arrivo di Gaetano. La sua profonda conoscenza del settore bancario e finanziario, unita alla sua esperienza nel mondo industriale, lo rende la figura perfetta per accompagnarci nei nostri piani di sviluppo su tutte le aree in cui operiamo con la missione di generare innovazione e valore per i nostri clienti e per il Paese supportando la transizione digitale''.

