Eni, Guido Brusco nuovo direttore generale di Natural Resources

Dal 7 febbraio Guido Brusco assumerà l'incarico di direttore generale Natural Resources di Eni

Novità in Eni: dal 7 febbraio Guido Brusco assumerà l'incarico di direttore generale Natural Resources di Eni. Lo comunica il gruppo precisando che Brusco subentra ad Alessandro Puliti, che lascia la società per andare in Saipem e al quale Eni desidera rivolgere un forte ringraziamento per l'eccellente contributo apportato in questi anni nello sviluppo delle fonti energetiche tradizionali nel contesto di un abbattimento delle loro emissioni e di una loro progressiva decarbonizzazione, dimensione fondamentale per la strategia di Eni di transizione energetica.

Guido Brusco, che dal 2020 ricopre l'incarico di direttore Upstream di Eni, ricorda la nota, è entrato in azienda nel 1997 assumendo ruoli di crescente responsabilità nell'ambito della produzione e delle operations, con esperienze in Italia, Egitto, Kazakhstan e Angola, per poi diventare responsabile delle attività di Eni nell'area dell'Africa Sub Sahariana, fino all'attuale ruolo.

La decisione, conclude il comunicato, è stata assunta, sulla base del piano di successione, dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato per le nomine, su proposta dell'amministratore delegato, d'intesa con la presidente, ai sensi dello statuto Eni. Sulla base delle dichiarazioni rese da Guido Brusco, il Cda ha accertato in capo allo stesso il possesso dei requisiti di onorabilità, come richiesto dalla normativa vigente.