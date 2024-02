Epson Europe incarica Florence Myon della direzione dei servizi

Epson Europe: annunciata la nomina di Florence Myon come Direttrice dei servizi

Epson Europe nomina Florence Myon alla direzione dei servizi: l'incarico coincide con la volontà dell'azienda di intensificare ed espandere le soluzioni basate sui servizi per supportare la maggiore durata dei prodotti e la relativa assistenza. Florence arriva in Epson dopo aver ricoperto per diversi anni in HP Enterprise ruoli a livello mondiale nel settore finanziario e nello sviluppo e fornitura dei servizi, supportando la creazione e l'implementazione dei pacchetti di garanzia.

All'interno di Epson, Myon sarà responsabile dell'assistenza e delle relazioni con i clienti, nonché dello sviluppo e della fornitura di soluzioni basate sui servizi. Non solo: con la sua nomina, Epson punta a standardizzare le soluzioni in tutti i mercati e a sviluppare nuove piattaforme di distribuzione a livello europeo.

A proposito del ruolo appena assunto, Myon afferma: "Per accompagnare l'impegno con cui Epson sta consolidando le credenziali di sostenibilità, sarà fondamentale estendere il ciclo di vita dei prodotti con un rafforzamento del supporto offerto con la garanzia e i servizi, che incoraggeranno il riutilizzo e la longevità dei prodotti, riducendo le esigenze dettate dalla gestione dello smaltimento e massimizzando le risorse. Non vedo l'ora di lavorare con i team già presenti in Epson per portare avanti le soluzioni esistenti e svilupparne di nuove".