Estèe Lauder Companies, al via la gara media nella regione Emea

Estèe Lauder Companies, al via la gara media nell'area Emea: budget da 80 mln

Al via la gara media di Estèe Lauder Companies. Tra i più grandi player del settore cosmetico, la società newyorkese è in cerca di un gestore del media pubblicitario per la regione Emea.

Il colosso, di cui fanno parte marchi come Estée Lauder, Aveda, Clinique, Mac Cosmetics, Tom Ford Beauty e La Mer collabora dal 2018 con Dentsu per il planning e il buying, scelta sempre dopo un procedimento di gara, mentre in precedenza si affidava ad OMD (Omnicom).

Come riporta Engage, la procedura di selezione è gestita da R3. Estée Lauder Companies ha chiuso intanto l'esercizio fiscale con risultati in crescita. Il fatturato netto di circa 17,5 miliardi di euro è risultato in aumento del 9% rispetto al precedente esercizio, l'utile netto di 2,35 miliardi di euro del 21%.

La società, quotata a New York, ha intanto avviato le trattative per acquistare il brand di moda Tom Ford, di cui ha tra l'altro la licenza per la linea di profumi e beauty. Non solo. Estèe Lauder Companies sarebbe in trattativa anche per una partnership dedicata a una linea di bellezza con il brand di lusso francese Balmain.