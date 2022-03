Euroflora 2022: BPER Banca sponsor della manifestazione

BPER Banca è sponsor di Euroflora 2022, la principale manifestazione floreale d’Europa

Euroflora torna ai Parchi e ai Musei di Nervi dopo lo stop causato dalla pandemia e per il 2022 avrà come sponsor BPER Banca. Euroflora, principale manifestazione floreale d’Europa, promuove valori sui quali BPER Banca punta ormai da diversi anni: sostenibilità, tradizione e sviluppo dei territori, valorizzazione della biodiversità e delle bellezze della natura. A tutto ciò si aggiunge il fascino di una terra ricca di storia e di vitalità come è la Liguria con il suo capoluogo Genova.

BPER Banca organizza inoltre numerose iniziative e collabora con enti, associazioni e istituzioni in tutta Italia per sostenere le economie e le culture locali, favorendo lo sviluppo delle molteplici risorse del nostro Paese.

L’Istituto è in prima fila anche nel supportare la salvaguardia ambientale. Tra le numerose attività svolte, va segnalato il recente completamento, insieme ad Arca Sgr, di un progetto di piantumazione di 850 alberi a Castelfranco Emilia (Modena), mentre presso il Centro Direzionale della Banca è attivo da poco più di un anno un grande Parco Fotovoltaico che produce impatti positivi sulla riduzione delle emissioni e sulla qualità dell’aria.