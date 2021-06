Facebook, Mark Zuckerberg annuncia: "Resto in smart-working fino a fine 2021"

Il CEO di Facebook ha deciso di dare il buon esempio, dopo che la sua piattaforma social ha deciso di incentivare la flessibilità nel lavoro da casa per i suoi dipendenti. In un documento interno, Zuckerberg ha annunciato la sua intenzione di continuare a lavorare da remoto per tutta la seconda parte dell'anno: "Mi sono accorto che lavorando in questo modo mi resta più spazio per pensieri di lungo-termine, oltre che più tempo da passare con la mia famiglia, cosa che mi rende più felice e più produttivo".

In base alle nuove regole introdotte da Facebook, ogni dipendente può decidere di lavorare da remoto per un massimo di 20 giorni al mese, a meno che le sue mansioni non richiedano una presenza fisica per essere espletate.

Inoltre, la più celebre piattaforma social intende incentivare il lavoro anche dall'estero, nella convinzione che "tra dieci anni tutti quanti lavoreremo da remoto".