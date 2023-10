Ferrovie Appulo Lucane: presentato il progetto per il primo treno a batteria

Ferrovie Appulo Lucane ad Expoferroviaria 2023: il Ministro Salvini ha presentato il progetto per il primo treno italiano a batteria

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha presentato in occasione di Expoferroviaria 2023 a Milano, nello stand della casa produttrice Stadler, il progetto del primo treno italiano a batteria: “Siete la dimostrazione che le Aziende e gli Enti Pubblici italiani fanno molto più green, molta più transizione ecologica intelligente rispetto a qualche chiacchierone da altre parti che pensa di imporre la transizione ecologica sulla pelle di lavoratori, cittadini e imprenditori. L’elettrico a batteria su binario viaggia e garantisce occupazione in una terra come la Lucania che di lavoro ha fame. Viva Fal e la Basilicata che danno lezione ad altri su come si fa il green con i fatti e non a chiacchiere, tutelando anche i posti di lavoro. Spero di fare il primo viaggio su questo treno”.

Ferrovie Appulo Lucane, Azienda pubblica partecipata al 100% dal MIT, affidataria dei servizi di trasporto ferroviario ed automobilistico, nonché gestore delle relative infrastrutture ferroviarie tra Puglia e Basilicata, sarà la prima in Italia a mettere in esercizio, nel 2026, i primi 5 treni alimentati esclusivamente a batteria, grazie ad un intervento totalmente ‘green’, fortemente voluto dall’Azienda e dalla Regione Basilicata, con l’obiettivo di decarbonizzare il servizio ferroviario sulla tratta Altamura – Matera. I treni sono caratterizzati da ‘zero emissioni’; Ferrovie Appulo Lucane ne ha acquistati 5, per un investimento complessivo pari a 45 milioni di euro, a valere in parte sul Fondo complementare al PNRR, in parte sul PON- PAC 2014-2020.

Nel corso dell’evento, al quale hanno preso parte Maurizio Oberti, Regional Sales Director Italy Stadler; Matteo Colamussi, Direttore Generale Ferrovie Appulo Lucane; Rosario Almiento, Presidente Ferrovie Appulo Lucane; Donatella Merra, Assessore Infrastrutture e Mobilità Regione Basilicata, è stato il DG di Fal Matteo Colamussi a ‘svelare’, tramite un video, il nuovo logo, l’originale livrea personalizzata e le caratteristiche principali di TREEN (il treno green).

“La nostra Azienda sta dimostrando ancora una volta di avere il coraggio di scommettere sull’innovazione e sul futuro, sempre all’insegna della nostra vocazione che resta ‘green’. Questo è un treno a due casse a zero emissioni, consuma quanto 30 SUV elettrici e può trasportare 30 persone in più (tra le 176 e le 180 contro le 150 al massimo dei 30 SUV); le batterie sono posizionate in testa ai vagoni, nei pressi della cabina; hanno un’autonomia di 70 chilometri, si ricaricano durante le soste nelle stazioni ed hanno una durata stimata di circa 7 anni. Oltre ad essere completamente green, TREEN è anche un treno accessibile", ha spiegato Colamussi, "dotato di toilette universale e accesso a pianale ribassato per consentire un’agevole salita a bordo anche a passeggeri con mobilità ridotta; è dotato di tecnologia moderna con impianto SCMT, comando multiplo integrato, postazioni per ricarica di E-bike, connessione alla rete wi-fi di bordo, prese di corrente e USB integrate in ogni coppia di sedili”.

Rosario Almiento, Presidente del Cda di Fal, ha aggiunto: “Siamo davvero orgogliosi di essere la prima Azienda in Italia ad investire in treni completamente green e cominciare a farlo in Basilicata, su una tratta così significativa dal punto di vista paesaggistico e naturalistico come la Altamura – Matera, per contribuire realmente alla decarbonizzazione del servizio ferroviario. Negli ultimi anni abbiamo completamente rinnovato il nostro parco mezzi ed investito molto in sicurezza, aumento della capacità ferroviaria, realizzazione di nuove infrastrutture, restauro di tutte le stazioni, oggi dotate di servizi green, moderni ed accessibili. A Matera in occasione di Matera 2019 capitale europea della cultura abbiamo realizzato in soli 6 mesi la moderna stazione di Matera centrale progettata dall’architetto Stefano Boeri. Con questo ulteriore progetto del treno a batteria Ferrovie Appulo Lucane si conferma un esempio di come anche una Società pubblica del Mezzogiorno, riesca ad essere dinamica e capace di erogare servizi adeguati alla sempre crescente domanda di trasporto pubblico”.

Secondo Donatella Merra, assessore lucana ai Trasporti: “Stiamo sperimentando il Il direttore vendite e marketing di Stadler Italia, Maurizio Oberti, nell’esprimere soddisfazione per l’importante risultato, si è ulteriormente soffermato sulle caratteristiche tecniche del treno: “Ha una lunghezza di 36,5 metri; un peso a pieno carico di circa 80 tonnellate; la capacità della batteria è di 650 KWh totali”.