Fieragricola, ANBI conferma la completa coerenza con gli interessi del Paese

ANBI a Fieragricola 2024: illustrato il report degli investimenti per la gestione sostenibile dell'acqua

Nel padiglione 8 Arena di Fieragricola, manifestazione di estremo rilievo per tutto il comparto agricolo a livello internazionale (a Verona dal 31 gennaio al 3 febbraio), si è svolto il convegno "100% coerenti con gli interessi del Paese", organizzato da ANBI e dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. L'evento ha visto la partecipazione, tra gli altri, del Direttore Generale di ANBI Massimo Gargano, del Commissario straordinario nazionale emergenza idrica Nicola Dell'Acqua, della Vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti e del Direttore di ANBI Veneto Andrea Crestani.

Il convegno si è focalizzato su tre tematiche cruciali: i finanziamenti MASAF ai Consorzi di bonifica, l'importanza degli invasi come strumento di resilienza al cambiamento climatico e il riuso delle acque depurate.

Il report presentato, dedicato agli investimenti destinati ai consorzi di bonifica, ha illustrato i risultati ottenuti su un campione di 115 progetti, finanziati attraverso tre linee: PSNR (42 progetti), L.178/2020 (32 progetti) e PNRR (42 progetti), per un totale di 1.104.345.375,28 € e un'estensione territoriale coperta di 478.004 ettari. Nell'87% dei casi, l'area di progetto è stata interessata da siccità e ondate di calore negli ultimi 5 anni. Ad emergere, è il dato riguardante il risparmio idrico medio post operam, pari al 31% ed equivalente a 548.710.121 mc, con una riduzione delle perdite di 465.305.881 mc: per rendere l'idea, il volume d'acqua risparmiato è superiore a quello utile del Lago di Garda.

La panoramica sullo stato di avanzamento dei lavori dei progetti presi in esame ha delineato il seguente quadro: i cantieri nell'ambito del PSRN sono già stati tutti avviati, per quanto riguarda il PNRR sono al 75%, mentre nella linea L.178/2020 sono appena iniziati (i finanziamenti sono recenti). A beneficiare dell'ottimo lavoro portato avanti dai Consorzi di bonifica, anche l'occupazione, con un numero calcolato di lavoratori pari a 53.926.

Investire nell'irrigazione significa garantire servizi ecosistemici, resilienza climatica, tutela del paesaggio e la consegna di un ambiente integro alle generazioni future. Infatti, essa è necessaria, ad esempio, anche per garantire cibo sano e sicurezza alimentare: non solo offre stabilità alla produzione agricola, ma contribuisce anche a prevenire patologie delle piante.

Come dimostrato nel corso del convegno, gli investimenti effettuati sono in perfetta sintonia con gli interessi del Paese, garantendo sostenibilità, produttività e sicurezza alimentare.

Le dichiarazioni di Massimo Gargano, Direttore Generali ANBI, ad affaritaliani.it

A margine dell'evento, il Direttore Generale di ANBI Gargano ha dichiarato: "100% coerenti con gli interessi del Paese vuol dire qualità della spesa affidata, vuol dire aver risposto alle attese del Governo, dei cittadini e a quelle delle imprese agricole: vuol dire che abbiamo saputo assumerci le nostre responsabilità".

Le risorse ottenute dal Governo, dal Ministero delle Infrastrutture e dal Ministero dell'Agricoltura, ha spiegato Gargano, sono importanti: "Oggi abbiamo dimostrato che se si investe sui territori e sulla bellezza dell'Italia, le risorse affidate ai Consorzi di Bonifica sono spese bene".

Il PSRN ha dimostrato raggiunto l'obiettivo di risparmio del 38% della risorsa acqua: "Lo abbiamo fatto efficientando i nostri canali, mettendo i contatori, digitalizzando le reti di distribuzione dell'acqua. La sfida però deve continuare", prosegue Gargano, "Siamo soddisfatti ma questo non basta".

Le parole di Elisa De Berti, Vicepresidente Regione Veneto, ad affaritaliani.it

ANBI Nazionale e ANBI Veneto si sono incontrati a Fieragricola, manifestazione strategica per il comparto agricolo, per esporre una sintesi degli investimenti sulle infrastrutture irrigue già portate a termine, in costruzione o che serviranno in futuro: "Il periodo da cui veniamo ha messo a dura prova tutto il settore, a causa della siccità. I Consorzi di Bonifica hanno un compito molto importante: per portarlo a termine, le istituzioni e il consorzio agricolo devono collaborare", ha affermato Elisa De Berti, Vicepresidente Regione Veneto.