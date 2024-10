Fincantieri a supporto di Isotta Fraschini Motori: eccellenza del Sud al servizio della difesa e della transizione energetica

Fincantieri rilancia Isotta Fraschini Motori, un marchio simbolo di eccellenza del Sud

Fincantieri conferma il suo impegno verso lo sviluppo del Mezzogiorno e la sostenibilità industriale attraverso il rilancio di Isotta Fraschini Motori. La storica azienda pugliese, sinonimo di eccellenza meccanica e orgoglio del Made in Italy, è oggi al centro di un ambizioso progetto di innovazione che punta alla transizione energetica e alla crescita del comparto della difesa.

Fincantieri, con la sua grande esperienza al servizio delle Marine Militari, considera la difesa un settore strategico anche per il rilancio di Isotta Fraschini Motori. L’azienda è da tempo fornitore di motori e generatori per la Marina Militare Italiana, continuando una tradizione che risale ai tempi della Regia Marina. Tra i progetti di punta spicca lo sviluppo di motori amagnetici per cacciamine, soluzioni all’avanguardia capaci di minimizzare la segnatura magnetica e garantire sicurezza in condizioni estreme. Questi motori innovativi permettono alle unità navali di operare in missioni di bonifica delle aree minate con un rischio ridotto, rappresentando una soluzione fondamentale per la sicurezza operativa delle forze armate.

Con il supporto diretto di Fincantieri, Isotta Fraschini ha inaugurato nel 2023 a Bari il Centro Innovazione e Sviluppo (CIS), un progetto realizzato anche grazie ai fondi del Programma Europeo di Sviluppo Regionale. Il CIS è il simbolo di un nuovo capitolo industriale per il Sud Italia: un polo all’avanguardia, destinato alla ricerca di soluzioni sostenibili e all’integrazione di tecnologie verdi, come i motori a idrogeno. Attraverso il CIS, Fincantieri contribuisce alla creazione di un ecosistema tecnologico regionale, con l’obiettivo di favorire la creazione di posti di lavoro qualificati e di accelerare la transizione ecologica del settore meccanico. Questa collaborazione rafforza il ruolo di Fincantieri nella promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, trasformando Isotta Fraschini Motori in un punto di riferimento per l’innovazione sostenibile e la ricerca tecnologica.

Fincantieri, consapevole delle sfide energetiche globali, guida Isotta Fraschini Motori nello sviluppo del progetto IFuture Hydrogen, una linea di motori navali e industriali alimentati a idrogeno per la riduzione delle emissioni di CO2. Un altro progetto strategico è Wave 2 the Future, programma del gruppo Fincantieri, finanziato nell’ambito dell’Ipcei Hy2Tech, che testimonia l’impegno dell’azienda verso soluzioni a basso impatto ambientale. Questi motori all’idrogeno, che rispondono ai più alti standard di sostenibilità, rappresentano il futuro della mobilità green e della generazione di energia pulita, posizionando Isotta Fraschini Motori come leader nel settore energetico sostenibile.

Il rilancio di Isotta Fraschini Motori è una testimonianza concreta dell’impegno di Fincantieri per il Mezzogiorno e per il comparto meccanico italiano. Con una visione orientata all’innovazione e alla sostenibilità, Fincantieri sta trasformando l’azienda pugliese in un modello di rilancio industriale, capace di unire tradizione e modernità e di contribuire alla crescita economica della regione.