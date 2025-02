Fincantieri, al via la nuova tappa dell’iniziativa “Respect for Future”

Fincantieri, celebrata a Palermo la nuova tappa del roadshow per promuovere il rispetto e prevenire la violenza di genere

Si è svolta oggi, presso lo Stabilimento di Palermo, una nuova tappa del roadshow “Respect for Future”, l’iniziativa promossa da Fincantieri per diffondere la cultura del rispetto e prevenire la violenza di genere. Dopo le precedenti tappe di Ancona, Castellammare di Stabia, Bari, Riva Trigoso, Pordenone e Muggiano, il tour fa ora sosta nel capoluogo siciliano, proseguendo il cammino avviato nel novembre 2023 a Trieste.

L’evento ha registrato la partecipazione di 430 persone, tra dipendenti dello stabilimento, rappresentanti delle ditte dell'indotto e rappresentanti sindacali. A inaugurare la giornata è stato il Direttore dello Stabilimento di Palermo, Marcello Giordano, seguito dall’intervento di Veronica Pitacco, Responsabile Comunicazione Interna di Fincantieri, che ha illustrato il progetto e le sue finalità.

Sul palco sono intervenuti relatori di rilievo nel campo della prevenzione e della sensibilizzazione. Gabrielle Fellus, fondatrice dell’associazione I Respect, ha approfondito i temi del rispetto nei contesti giovanili, lavorativi e familiari. A seguire, Paolo Giulini, Presidente del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione e criminologo, ha fornito strumenti per riconoscere e prevenire la violenza di genere, evidenziando l'importanza di un approccio educativo e di sensibilizzazione.

La tappa di Palermo è stata anche un’occasione per presentare Fincantieri everyDEI, il programma aziendale dedicato alla Diversità, Equità e Inclusione. Elisa Saccenti, Responsabile DEI, ha illustrato le numerose iniziative che il gruppo ha messo in campo, tra cui collaborazioni con importanti associazioni nazionali e progetti volti a sostenere la parità di genere, l'inclusione delle persone con disabilità e il dialogo intergenerazionale.

“Respect for Future” rappresenta un elemento chiave della strategia di Fincantieri per promuovere un ambiente lavorativo basato sul rispetto e sulla prevenzione di ogni forma di discriminazione e violenza. L'iniziativa si colloca all'interno di un più ampio programma di responsabilità sociale, mirato a valorizzare le diversità e a costruire un contesto inclusivo e sostenibile.

Con questo progetto, Fincantieri conferma il proprio impegno nell'affrontare tematiche sociali cruciali, dimostrando come un'azienda leader nel settore della navalmeccanica possa essere un punto di riferimento non solo per l'innovazione tecnologica, ma anche per lo sviluppo di politiche aziendali orientate al benessere delle persone e alla promozione di una cultura etica e rispettosa.