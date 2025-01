Fincantieri, a La Spezia la cerimonia di cambio nome delle due MPCS/PPA vendute alla Marina Indonesiana

Fincantieri, a La Spezia la cerimonia di cambio nome di due unità Multipurpose Combat Ship/PPA destinate alla Marina Indonesiana

Oggi, presso il cantiere Fincantieri di Muggiano, a La Spezia, si è svolta la cerimonia di cambio nome di due unità MPCS (Multipurpose Combat Ship/PPA) destinate alla Marina Indonesiana, in seguito al contratto stipulato nel 2024 dal Gruppo, del valore di circa 1,18 miliardi di euro. All'evento hanno partecipato numerose personalità di rilievo, tra cui Biagio Mazzotta, Presidente di Fincantieri, Dario Deste, Direttore Generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri, l'Ammiraglio Muhammad Ali, Capo di Stato Maggiore della Marina Indonesiana, e l'Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, che hanno sottolineato l'importanza della collaborazione tra Italia e Indonesia nel settore della difesa navale.

Le due navi, che originariamente portavano i nomi di "Marcantonio Colonna" e "Ruggiero di Lauria", entrambe destinate alla Marina Militare Italiana, hanno ricevuto i nuovi nomi di KRI BRAWIJAYA-320 e KRI PRABU SILIWANGI-321, destinati ad entrare a far parte della flotta della Marina Indonesiana. Le unità, che sono state costruite nei cantieri integrati di Fincantieri di Riva Trigoso e Muggiano, saranno le navi da combattimento principali della Marina Indonesiana e giocheranno un ruolo fondamentale nel mantenimento della stabilità nella regione dell'Indo-Pacifico, nonché nella protezione degli interessi nazionali indonesiani.

Il contratto per la fornitura delle navi è il risultato dell'interesse suscitato in Indonesia dalle operazioni delle unità "Francesco Morosini" e "Raimondo Montecuccoli" durante le loro campagne navali nel 2023 e 2024. Questo accordo rappresenta un importante passo avanti nella partnership strategica tra Fincantieri e il Ministero della Difesa indonesiano.

Le MPCS/PPA, navi dalle elevate capacità operative, sono progettate per svolgere una vasta gamma di missioni, che spaziano dalle operazioni di combattimento in prima linea al pattugliamento, fino alle attività di soccorso in mare e interventi di Protezione Civile. Le due unità saranno consegnate alla Marina Indonesiana nel corso del 2025.