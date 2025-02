Fincantieri, cresce l'Employee Engagement: superati gli obiettivi del Piano di Sostenibilità

Fincantieri: Employee Engagement in crescita per il secondo anno consecutivo, superati gli obiettivi del Piano di Sostenibilità con un tasso di partecipazione record

Fincantieri, leader mondiale nel settore della navalmeccanica ad alta complessità, ha presentato i risultati della sua Employee Engagement Survey 2024, la terza a livello globale, che confermano il trend positivo degli ultimi anni. L'indagine ha registrato un incremento significativo in tutti i principali indicatori e una partecipazione senza precedenti, dimostrando il crescente coinvolgimento e il forte senso di appartenenza dei dipendenti verso il Gruppo.

Il tasso di engagement ha raggiunto l’84%, coinvolgendo oltre 17.500 dipendenti, con una forte partecipazione proveniente dai cantieri del Gruppo. Rispetto al 2022, questo ha segnato un aumento di oltre 9 punti percentuali. I risultati sono stati ottenuti grazie alla collaborazione con Mercer, leader globale nella consulenza sul Capitale Umano, che ha analizzato ben 11 dimensioni, tra cui etica, cultura, valori, sicurezza, e diversità, equità e inclusione. In tutte queste aree, Fincantieri ha registrato un miglioramento, con ben 9 dimensioni che hanno superato o eguagliato la media del settore manifatturiero.

Uno degli indicatori più significativi di questa crescita riguarda il livello di engagement, che ha toccato il 78%, con un incremento costante del 6% rispetto al 2022. Questo risultato ha permesso a Fincantieri di superare con due anni di anticipo l'obiettivo fissato nel Piano di Sostenibilità. A trainare questa crescita sono stati fattori come la percezione del lavoro come significativo e motivante, il riconoscimento dell'importanza del proprio contributo (+11 sopra la media di settore), il rafforzamento dell'identità di Gruppo e il senso di appartenenza. Il 79% dei dipendenti si è dichiarato orgoglioso di far parte di Fincantieri e di contribuire alla sua eccellenza globale.

Un altro dato rilevante riguarda l'efficacia del top management, che ha registrato una crescita dell'11% rispetto al 2022, superando del 4% la media del settore. Questo miglioramento è legato non solo al buon andamento del business, ma anche a un crescente senso di fiducia nel futuro dell'azienda, che ha visto un aumento del 6% rispetto al 2022. Inoltre, la chiarezza sugli obiettivi e sulla strategia aziendale è migliorata del 9%, segno di una sempre maggiore trasparenza e comunicazione.

Luciano Sale, Direttore Human Resources and Real Estate di Fincantieri, ha commentato: "L’overview che emerge dall’indagine effettuata sul clima aziendale conferma l’importanza di una cultura fondata sulla partecipazione delle persone, sulla valorizzazione delle competenze e sulla condivisione degli obiettivi. Il costante miglioramento degli indicatori rappresenta per noi uno stimolo a proseguire in questa direzione, continuando a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo, accogliente, innovativo e orientato alla crescita sostenibile, certi che il successo del Gruppo passi anche attraverso il talento e la motivazione".

Con questi risultati, Fincantieri conferma il suo impegno nella promozione di un ambiente lavorativo motivante e inclusivo, dove le persone sono al centro e il coinvolgimento di ciascun dipendente è la chiave per raggiungere il successo a livello globale.