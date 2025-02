Fincantieri e EDGE firmano un MoU per sviluppare soluzioni subacquee attraverso la joint venture MAESTRAL

Fincantieri e EDGE siglano un MoU per sviluppare soluzioni subacquee avanzate attraverso la joint venture MAESTRAL, potenziando la difesa marittima e la sicurezza sottomarina

Fincantieri, uno dei principali gruppi al mondo nella cantieristica navale ad alta complessità, ed EDGE, uno dei gruppi leader a livello mondiale nel settore della tecnologia avanzata e della difesa, hanno annunciato oggi la firma di un nuovo Memorandum of Understanding (MoU) che amplia e rafforza l'accordo siglato a Parigi nel novembre 2024, nel settore in rapida evoluzione della subacquea. Il nuovo accordo mira a consolidare ulteriormente la collaborazione tra le due aziende attraverso MAESTRAL, la joint venture di costruzione navale con base ad Abu Dhabi.

La firma ufficiale del MoU è avvenuta a Roma, nell'ambito della visita di Stato in Italia del Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. L’accordo segna un passo importante nella partnership tra Fincantieri e EDGE, con l'obiettivo di sviluppare tecnologie subacquee innovative a supporto degli Emirati Arabi Uniti (EAU), per rafforzare il loro ruolo come punto di riferimento regionale nell'innovazione in questo settore strategico.

La cooperazione tra Fincantieri ed EDGE si concentrerà sulla progettazione, sviluppo e realizzazione di sistemi unmanned per la protezione delle infrastrutture critiche subacquee e la mappatura dei fondali marini, includendo anche sottomarini di nuova generazione, navi porta-droni e siluri leggeri. La joint venture MAESTRAL, già attiva nell'ambito della cantieristica navale, sarà incaricata della progettazione, sviluppo e costruzione di questi avanzati sistemi subacquei.

L’accordo arriva in un contesto geopolitico e di difesa in rapida evoluzione. Le nuove minacce globali e la crescente vulnerabilità delle infrastrutture critiche sottomarine stanno rendendo sempre più urgente la necessità di soluzioni tecnologiche avanzate per la difesa marittima. La protezione delle infrastrutture sottomarine è ora un obiettivo primario per i governi di tutto il mondo, in un momento in cui la competizione geopolitica e la crescente domanda di sicurezza nazionale spingono gli investimenti nel settore della difesa marittima. Grazie alla collaborazione già avviata con MAESTRAL, Fincantieri ed EDGE condivideranno conoscenze, competenze tecniche e risorse produttive, per sviluppare soluzioni all'avanguardia in grado di affrontare le sfide del complesso ambiente subacqueo.

Hamad Al Marar, Managing Director & CEO di EDGE Group, ha dichiarato: "Attraverso MAESTRAL, EDGE e Fincantieri stanno sviluppando capacità subacquee di livello mondiale che giocheranno un ruolo cruciale nella sicurezza sottomarina e nella difesa marittima del futuro. Questa partnership segna un passo significativo nel posizionare gli Emirati Arabi Uniti in prima linea in questo ambito strategico, rafforzandone il ruolo di leader regionale con un know-how competitivo a livello globale. Poiché le tecnologie subacquee diventano sempre più vitali per la sicurezza nazionale, siamo determinati a guidare l'innovazione, potenziare le capacità sovrane e stabilire nuovi standard in questo settore ad alto potenziale".

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha aggiunto: "Dal 1909 Fincantieri vanta una lunga tradizione nella costruzione di sottomarini e si è già affermata come pioniere nel settore subacqueo, combinando decenni di esperienza nell’integrazione di sistemi innovativi all'avanguardia con un approccio duale sia in ambito militare che civile. Si prevede che il mercato della difesa subacquea raggiunga i 400 miliardi di dollari entro il 2030, in risposta alla rapida evoluzione delle esigenze di sicurezza pubblica dei Paesi di tutto il mondo. Attraverso MAESTRAL, siamo orgogliosi di supportare l'ambiziosa strategia navale degli Emirati Arabi Uniti e, insieme a un partner affidabile come EDGE, puntiamo a fornire soluzioni subacquee innovative per soddisfare le esigenze future delle loro capacità nazionali".