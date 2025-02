Fincantieri e EDGE: siglato un contratto da € 500 mln con la Marina degli Emirati Arabi Uniti tramite la joint venture MAESTRAL

Fincantieri e EDGE firmano un contratto da 500 milioni di euro con la Marina degli Emirati Arabi Uniti: MAESTRAL gestirà la manutenzione della flotta per i prossimi cinque anni

Fincantieri, uno dei principali gruppi cantieristici a livello mondiale, ed EDGE, leader globale nel settore delle tecnologie avanzate e della difesa, hanno annunciato oggi che la loro joint venture MAESTRAL ha ricevuto un importante incarico dal Consiglio di Tawazun per la gestione della manutenzione della flotta della Marina Militare degli Emirati Arabi Uniti. Il valore complessivo del contratto, che ha una durata quinquennale, è di circa 500 milioni di euro.

L'assegnazione ufficiale del contratto è stata firmata durante il salone IDEX/NAVDEX di Abu Dhabi, un evento di riferimento per l’industria della difesa. Presenti alla cerimonia di firma Hamad Al Marar, Direttore Generale e Amministratore Delegato di EDGE Group, Rodrigo Torres, CFO di EDGE Group, Biagio Mazzotta, Presidente di Fincantieri, Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, e Dario Deste, Direttore Generale della Divisione Navi Militari di Fincantieri.

MAESTRAL, con base ad Abu Dhabi, si afferma come partner strategico per la Marina degli Emirati Arabi Uniti, impegnandosi nella gestione completa della manutenzione della flotta, con l’obiettivo di garantire operazioni ottimali e un continuo aggiornamento tecnologico per i prossimi cinque anni.

Hamad Al Marar, Direttore Generale di EDGE Group, ha sottolineato l’importanza del contratto: “Questo accordo testimonia la fiducia riposta dal nostro principale cliente e da stakeholder internazionali di grande rilievo nelle capacità avanzate di MAESTRAL. Grazie alla sinergia con Fincantieri, siamo certi che questa collaborazione offrirà grandi opportunità, permettendo alla joint venture di fornire navi all’avanguardia e servizi di manutenzione lungo tutto il ciclo di vita”.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Fincantieri, ha dichiarato: “Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per la crescita di Fincantieri nella regione e rafforza il nostro impegno nelle partnership industriali di eccellenza. Siamo orgogliosi di affiancare la Marina degli EAU come partner di fiducia, offrendo supporto continuo e tecnologie all'avanguardia”.

Il Progetto di partnership strategica di In-Service Support (ISS) prevede una stretta collaborazione tra Fincantieri e Abu Dhabi Shipbuilding (ADSB), una delle società di punta del gruppo EDGE, all'interno della joint venture MAESTRAL. Tale sinergia potenzierà le capacità tecnico-ingegneristiche e manageriali per garantire prestazioni eccellenti alla Marina degli Emirati Arabi Uniti. MAESTRAL, lanciata nel maggio 2024, si propone come un attore chiave nel settore navale, con l'ambizione di sviluppare nuove opportunità dalla progettazione alla costruzione e commercializzazione di unità navali avanzate.