Fincantieri: il roadshow contro la violenza di genere “Respect for Future” arriva a Pordenone

Fincantieri: “Respect For Future” approda a Pordenone e punta a coinvolgere 10.000 persone

Il roadshow itinerante "Respect For Future" di Fincantieri è approdato, presso il sito produttivo di Marine Interiors Cabins, a Pordenone, società del Gruppo specializzata nella progettazione, realizzazione e consegna di cabine "chiavi in mano" nel campo del newbuilding. L'iniziativa, dopo l'evento inaugurale dello scorso novembre a Trieste, ha già toccato gli stabilimenti di Ancona, Castellammare di Stabia, Bari e Riva Trigoso, e continua il suo percorso di sensibilizzazione nei siti italiani di Fincantieri e nelle sue controllate, confermando l’impegno del Gruppo nella creazione di un ambiente lavorativo inclusivo, promuovendo la cultura del rispetto e la prevenzione della violenza di genere.

L'evento, che ha accolto circa 300 partecipanti, è stato aperto dagli interventi introduttivi di Gabriele Maria Cafaro, Amministratore Delegato del Gruppo Marine Interiors, e di Paolo Candotti, Amministratore Delegato di Marine Interiors Cabins, che hanno illustrato il valore dell’iniziativa e la centralità dei temi del rispetto e dell’inclusione per il sito di Pordenone e per le società del Gruppo.

Veronica Pitacco, Responsabile Comunicazione Interna di Fincantieri, ha introdotto il progetto “Respect For Future” con la proiezione di un video manifesto, mentre Gabrielle Fellus, fondatrice dell’associazione I Respect, ha animato la discussione con un intervento sul rispetto in ambito giovanile e lavorativo. Successivamente, Paolo Giulini, Presidente del Centro Italiano per la Promozione della Mediazione, ha approfondito il tema del riconoscimento e della prevenzione della violenza, anche attraverso alcune video-testimonianze. La giornata si è conclusa con gli interventi di Mirka Polita, Responsabile Learning and Development, che ha presentato il percorso everyDEI di Fincantieri e le iniziative in ambito Diversity, Equity & Inclusion, e di Paola Martinelli, Responsabile del Personale del Gruppo Marine Interiors che ha tracciato una sintesi dell’evento.Presenti all’iniziativa anche alcuni rappresentanti dei sindacati.

Lanciato a novembre 2023 in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il roadshow continua a registrare grande partecipazione e punta a coinvolgere in tutto circa 10.000 persone. “Respect For Future” è parte integrante di everyDEI, il programma di Fincantieri che promuove diversità, equità e inclusione nell'ambiente lavorativo. L'iniziativa abbraccia vari ambiti: dal supporto alle persone con disabilità al dialogo intergenerazionale, dall'uguaglianza di genere alla valorizzazione delle diversità. Anche grazie a questo progetto, Fincantieri mira a diventare un catalizzatore nel diffondere la cultura del rispetto, partendo dal presente per costruire un futuro migliore.