Fincantieri, l'AD Folgiero premiato come miglior CEO 2024 nel settore Difesa e Crociere

European Ceo Awards: l'AD di Fincantieri Pierroberto Folgiero riceve il premio CEO 2024 nel settore Difesa e Crociere

Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, è stato premiato come "CEO dell'anno 2024 nel settore Difesa e Crociere" in occasione degli European CEO Awards, un evento che celebra l'eccellenza della leadership aziendale in Europa.

Il premio è stato assegnato a Folgiero in virtù della sua gestione lungimirante e della capacità di guidare Fincantieri in un periodo di significativi cambiamenti e sfide. Secondo le motivazioni fornite dai giurati, Folgiero ha saputo combinare una presenza strategica e coerente con una crescita robusta nel settore crocieristico e della difesa. Il suo forte impegno per la sostenibilità ambientale e la promozione dell'innovazione tecnologica ha permesso a Fincantieri di rafforzare la propria posizione di leader nel mercato globale della cantieristica navale.

Durante il 2023, sotto la guida di Folgiero, Fincantieri ha implementato un piano strategico quinquennale (2023-2027) che ha portato l'azienda a esplorare nuove opportunità, incrementare il proprio portafoglio ordini e avviare progetti ambiziosi, tra cui la costruzione della prima nave a emissioni zero entro il 2035. Inoltre, l'azienda ha investito significativamente in ricerca e sviluppo, puntando su tecnologie innovative come la robotica per modernizzare e ottimizzare i processi nei cantieri.

Gli European CEO Awards sono organizzati da European CEO, una rivista trimestrale, con sede a Londra, distribuita ai dirigenti di alto livello in tutta Europa. Attraverso una rete di giornalisti che fanno capo alla sede centrale di Londra, European CEO fornisce numeri, strategie, analisi dettagliate, e indicazioni utili per prendere decisioni aziendali nel mercato europeo.