Fincantieri lancia il primo piano di azionariato diffuso per il personale

Fincantieri presenta il primo piano di azionariato diffuso per il personale: alta adesione tra i dipendenti in Italia, Norvegia e Stati Uniti

Fincantieri ha concluso con successo la campagna di adesioni al primo piano di azionariato diffuso e coinvestimento, che ha coinvolto i dipendenti del Gruppo in Italia, Norvegia e Stati Uniti. Questo progetto, approvato durante l’ultima Assemblea degli Azionisti, rappresenta un passo significativo nella volontà dell’azienda di rafforzare il senso di appartenenza del personale, invitandolo a partecipare attivamente al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Piano Strategico 2023-2027 e alla creazione di valore sostenibile.

Il piano offre ai dipendenti l’opportunità di investire in azioni dell’azienda su base volontaria e a condizioni vantaggiose, promuovendo una partecipazione diretta alla crescita e ai successi di Fincantieri. La risposta è stata positiva: ha aderito al piano il 22% dei dipendenti nei Paesi coinvolti, con risultati particolarmente significativi in Italia, dove il tasso di adesione ha raggiunto il 97% tra i dirigenti e il 69% tra i quadri. Questi numeri evidenziano l’ampio supporto del management allargato, un successo che colloca il piano di Fincantieri tra i più apprezzati nel settore, anche rispetto a iniziative simili adottate da altre aziende comparabili. Come ulteriore incentivo, Fincantieri prevede di assegnare nel 2025 un pacchetto aggiuntivo di azioni ai partecipanti al piano, simbolo dell’impegno condiviso per una crescita responsabile e sostenibile in grado di creare valore per tutti gli stakeholder.

Luciano Sale, Direttore Risorse Umane e Real Estate di Fincantieri, ha commentato: “Il nostro personale è la colonna portante del futuro di Fincantieri. L'ampia partecipazione, in particolare del management, a questo piano di azionariato conferma la sintonia e la fiducia dei dipendenti nella direzione intrapresa dall’azienda e il loro desiderio di essere parte integrante dei risultati che ci attendono. Tale adesione evidenzia quanto siano condivisi i nostri valori di crescita sostenibile e di innovazione”.