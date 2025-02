Fincantieri consegna “Mein Schiff Relax”: un passo avanti per le crociere sostenibili

Fincantieri consegna “Mein Schiff Relax” a TUI Cruises: innovazione e sostenibilità per la crocieristica del futuro

Fincantieri e TUI Cruises, joint venture tra TUI AG e Royal Caribbean Cruises, hanno celebrato oggi, presso il cantiere di Monfalcone, la consegna di “Mein Schiff Relax”, la prima di due navi da crociera della nuova classe InTUItion, progettate con una tecnologia dual-fuel che consente l’utilizzo di Gas Naturale Liquefatto (LNG) e Marine Gas Oil (MGO). La seconda unità gemella è prevista per la metà del 2026.

Alla cerimonia hanno preso parte diverse autorità e rappresentanti delle aziende coinvolte. Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, è stato accolto dai vertici di Fincantieri, tra cui Biagio Mazzotta, Presidente, Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale, e Luigi Matarazzo, Direttore Generale della Divisione Navi Mercantili. Per TUI Cruises erano presenti Wybcke Meier, CEO della compagnia, Frank Kuhlmann, Chief Financial Officer, e il Comandante della nave, Tom Roth.

Con una stazza lorda di circa 160.000 tonnellate, “Mein Schiff Relax” rappresenta un elemento chiave nella futura flotta di TUI Cruises. Il progetto, sviluppato da Fincantieri, introduce una nuova generazione di navi pensate per coniugare innovazione e sostenibilità. L’attenzione all’efficienza energetica è al centro della progettazione, con soluzioni avanzate che puntano a ridurre i consumi operativi e l’impatto ambientale, rispettando le normative più recenti. La nave, oltre a essere alimentata a LNG, è predisposta per utilizzare in futuro combustibili a basse emissioni, come bio- o e-LNG, segnando un passo importante verso una crocieristica sempre più sostenibile.

La realizzazione di “Mein Schiff Relax” ha coinvolto oltre 3.000 lavoratori tra dipendenti di Fincantieri e aziende partner, che negli ultimi mesi hanno operato senza sosta a bordo dell’unità. La nave è equipaggiata con convertitori catalitici conformi allo standard Euro 6 e dispone di una turbina generativa capace di recuperare il calore residuo dei generatori diesel. Inoltre, è dotata di un sistema di connessione elettrica alla banchina, che consente di minimizzare le emissioni durante la sosta in porto, riducendole quasi completamente per circa il 40% del tempo operativo. Un innovativo impianto di trattamento dei rifiuti, basato su un processo termico, permette inoltre di trasformare le sostanze organiche in materiali riciclabili. Grazie a queste caratteristiche, “Mein Schiff Relax” rappresenta un nuovo standard per il settore, combinando tecnologia d’avanguardia e sostenibilità ambientale.