Fincantieri: Mircea Geoană in visita ai cantieri navali Vard Shipyards Romania

Fincantieri annuncia la visita del Vice Segretario Generale della NATO nei cantieri navali Vard Shipyards Romania

Mircea Geoană, Vice Segretario Generale della NATO ha visitato i cantieri navali Vard Shipyards Romania, a Braila. Durante la visita, gli ospiti hanno avuto un incontro con i rappresentanti del Gruppo Vard, tra cui il CEO Alberto Maestrini. I partecipanti hanno assistito a una presentazione del Gruppo Vard, incentrata sull'attività della società in Romania. Tra i temi affrontati, le linee di business dei Gruppi Vard e Fincantieri, rispettivamente il settore cruise e offshore, evidenziando l'importanza strategica che i due cantieri navali di Tulcea e Braila rivestono per i Gruppi.

Sono stati presentati, inoltre, gli investimenti effettuati in Romania per modernizzare le strutture, aumentare la capacità e migliorare l'efficienza per adattare il cantiere a un settore offshore in crescita e all'industria crocieristica, ma anche per creare un ambiente di lavoro sicuro e attraente per i dipendenti. L’evento ha riguardato anche le crescenti capacità ingegneristiche del Gruppo Vard in Romania, nonché i sistemi e le componenti ad alta tecnologia prodotti da Vard Electro Romania e Vard Interiors Romania.

“Nell’attuale contesto politico ed economico estremamente complesso, il rilancio dell'industria europea non è solo una priorità, ma anche una necessità. La cooperazione industriale a livello euro-atlantico deve diventare più forte, anche al fine di stimolare i dividendi economici e sociali. Sono lieto di visitare oggi a Braila il cantiere navale Vard. La NATO sta rafforzando le relazioni con l'industria e cerca di approfondire la capacità industriale complessiva dell'Alleanza, nonché di esaminare le catene di approvvigionamento rilevanti per le nostre esigenze critiche. Fincantieri partecipa agli sforzi della NATO per il Digital Ocean e siamo lieti che l'azienda faccia parte del nostro Joint Capability Group Maritime Unmanned Systems, soprattutto per la sua esperienza nei sistemi di difesa subacquea. Non vedo l'ora di visitare anche il cantiere navale di Fincantieri a La Spezia, durante il mio viaggio in Italia previsto per la prossima settimana”, ha dichiarato Mircea Geoană, al termine della visita.