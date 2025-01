Fincantieri tocca il massimo dal 2019: titolo in crescita dell’1%

Fincantieri prosegue il trend positivo in Borsa raggiungendo i livelli più alti dal 2019

Fincantieri prosegue il suo trend positivo in Borsa, registrando un incremento dell’1,03% a 7,456 euro e raggiungendo i livelli più alti dal 2019. Sotto la guida dell’amministratore delegato Pierroberto Folgiero, il gruppo sta consolidando la sua posizione nel settore della difesa e sicurezza marittima, con particolare attenzione all’ambito underwater, sempre più strategico sul piano geopolitico.

L’acquisizione di Wass ha rappresentato un passo significativo per l’azienda, rafforzandone il posizionamento in un mercato destinato a diventare cruciale nei prossimi anni. Secondo le previsioni, entro il 2030 il comparto potrebbe attrarre investimenti pari a 36 miliardi di dollari.

A evidenziare il potenziale ancora non del tutto valorizzato del titolo è stato un report pubblicato da Intermonte all’inizio della settimana. L’analisi sottolinea come le attuali valutazioni di Fincantieri non riflettano ancora pienamente le opportunità derivanti dall’aumento dei budget per la difesa nei Paesi Nato e, in particolare, dal valore ancora inesplorato del business legato alle tecnologie subacquee.