Fincantieri, VARD: firmato contratto per la costruzione di una Energy Construction Vessel

Fincantieri, VARD costruirà una moderna Energy Construction Vessel per Wind Energy Construction AS

Fincantieri, tramite la sua controllata norvegese VARD - leader mondiale nella costruzione di navi speciali - ha siglato un contratto con Wind Energy Construction AS, società norvegese in parte posseduta dai fondatori di Norwind Offshore AS, per la progettazione e la realizzazione di una moderna Energy Construction Vessel (ECV). Il contratto include anche un'opzione per la costruzione di una seconda unità.

Questo progetto rappresenta la sesta collaborazione tra VARD e Norwind Offshore, che in precedenza ha commissionato cinque Commissioning Service Operation Vessels (CSOV) alla stessa azienda.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fincantieri, ha commentato: “Questo nuovo ordine conferma ulteriormente la nostra leadership tecnologica e industriale nel settore dell'eolico offshore che è in forte crescita e con solide prospettive. Fincantieri sta giocando un ruolo di primo piano anche grazie al successo delle nostre soluzioni all’avanguardia. Continueremo a concentrarci su innovazione e transizione energetica come pilastri chiave del nostro impegno, secondo quanto previsto dal Piano Industriale".

La nuova nave, con consegna programmata per il secondo trimestre del 2027, sarà interamente costruita, allestita e collaudata presso il cantiere Vard Vung Tau in Vietnam. Caratterizzata da una lunghezza di 111,5 metri e una larghezza di 22,4 metri, la ECV sarà in grado di ospitare fino a 120 persone a bordo. Il design, basato sul modello VARD 3 11, è stato appositamente concepito per soddisfare le esigenze del mercato dell’eolico offshore e sottomarino, includendo funzioni di ispezione, manutenzione e riparazione di condutture, oltre alla costruzione e installazione di infrastrutture sia sopra che sotto il livello del mare.

Una delle caratteristiche innovative di questa nave sarà l'integrazione di una passerella a controllo di movimento elettrico compensato (ECMC), permanentemente installata e dotata di capacità di gru a compensazione 3D. Inoltre, la nave sarà equipaggiata con una gru offshore da 150 tonnellate, progettata per compensare il movimento del mare, per supportare il crescente settore delle energie rinnovabili.