Fincantieri: VARD presenta la realizzazione di cinque navi “Walk-to-Work” per le operazioni offshore

Fincantieri, VARD: annuciata la costruzione di cinque navi “Walk-to-Work” per supportare le operazioni offshore nel settore oil & gas

VARD, controllata norvegese del Gruppo Fincantieri e leader globale nella progettazione e costruzione di navi specializzate, ha siglato un importante contratto per la costruzione di cinque navi “Walk-to-work” con un cliente internazionale. Queste unità, classificate come Service Operation Vessel (SOV), rappresentano un’eccellenza tecnologica nel settore delle piattaforme offshore, garantendo efficienza operativa e sostenibilità.

Le navi, concepite per il supporto alle operazioni di approvvigionamento, manutenzione e operatività delle piattaforme oil & gas, si basano sul design innovativo VARD 3 32, sviluppato in stretta collaborazione con il cliente. Caratterizzate da soluzioni all’avanguardia, queste unità offriranno consumi ottimizzati, flessibilità operativa e massimo comfort per l’equipaggio.

Ogni nave, lunga circa 88 metri e larga 19,8 metri, sarà dotata di un sistema di propulsione ibrido diesel-elettrico con batterie, una passerella stabilizzata per l’accesso alle piattaforme e una gru compensata in 3D per il movimento marino. Progettate per ospitare fino a 190 persone, le unità garantiranno elevati standard di sicurezza e condizioni di lavoro eccellenti per tecnici ed equipaggio.

Le navi saranno interamente costruite nei cantieri VARD di Vung Tau, in Vietnam. La consegna è prevista per il 2027 per le prime quattro unità, mentre l’ultima sarà completata nel primo trimestre del 2028. Questo progetto sottolinea l’impegno di Fincantieri verso soluzioni sostenibili: il sistema di propulsione elettrica delle navi sarà compatibile con future fonti energetiche rinnovabili, consolidando il posizionamento del gruppo come leader nella transizione energetica del settore marittimo.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato di Fincantieri, ha commentato: “Siamo molto lieti di rafforzare ulteriormente il nostro ruolo di partner di riferimento e leader nel settore delle navi specializzate, un comparto perfettamente in linea con il nostro Piano Industriale orientato a una crescita sostenibile. La sicurezza dell’equipaggio e l’efficienza operativa restano le nostre massime priorità. Queste nuove unità integreranno le tecnologie più avanzate e soluzioni su misura per garantire prestazioni ottimizzate e consumi ridotti. È un ulteriore passo nel nostro percorso verso l’eccellenza e la sostenibilità, con un portafoglio ordini in continua espansione”.

Con questo importante contratto, VARD e Fincantieri dimostrano ancora una volta la loro capacità di innovare e guidare lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia per il settore marittimo globale. La combinazione di sostenibilità, tecnologia avanzata e attenzione al benessere dell’equipaggio conferma il ruolo del gruppo come leader nella costruzione di navi specializzate, pronte a rispondere alle esigenze di un settore in continua evoluzione.