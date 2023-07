Fondazione TIM: 300 mila euro al Comune di Faenza per la Scuola Pirazzini

Fondazione TIM al fianco dell'Emilia Romagna, deliberato un contributo di 300 mila euro al Comune di Faenza per la Scuola Pirazzini

Fondazione TIM interviene in soccorso all’Emilia-Romagna e delibera una donazione in favore del Comune di Faenza da destinare al ripristino della "Scuola Primaria Pirazzini" che ha subito notevoli danni dalla recente alluvione. In particolare, la Fondazione presieduta da Salvatore Rossi e guidata dal Direttore Generale Giorgia Floriani offrirà un supporto finanziario pari a 300 mila euro per il rifacimento dei locali al piano terra della scuola (cucina, palestra, laboratorio ceramico, laboratorio attività integrative e alcune aule).

Massimo Isola, Sindaco di Faenza ha dichiarato: “Un grazie di cuore alla Fondazione TIM per questo generoso contributo. Anche questa importantissima realtà, come altri soggetti privati e produttivi italiani hanno sentito la necessità di darci una mano nel percorso di rigenerazione della nostra città dopo le terribili alluvioni che hanno sconvolto Faenza nel mese di maggio. In particolare, abbiamo deciso di destinare il generoso contributo della Fondazione TIM alla scuola elementare Pirazzini per ripristinare l’intero piano terra che ospita aule studio, i laboratori delle attività, la zona cucina, la mensa e il cortile tanto prezioso per i momenti ludici di bambine e i bambini che frequentano questo polo didattico. La ripartenza deve nascere da un lavoro di squadra tra gli enti pubblici, l’associazionismo e il mondo delle aziende private per lavorare insieme così da poter rimettere in piedi un territorio così vivo e carico di energia come è la Romagna”.

“Vogliamo testimoniare concretamente la nostra vicinanza al territorio colpito da questa calamità", ha affermato Salvatore Rossi, Presidente della Fondazione TIM, "e abbiamo quindi deciso un intervento a favore della scuola Pirazzini, perché lo riteniamo esemplare dei valori che la nostra Fondazione promuove: solidarietà, sviluppo culturale e civile. Il nostro desiderio è che questo luogo di prima formazione dei bambini possa presto ricominciare a vivere”.