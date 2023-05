Formazione specializzata sul retail: la VéGé Academy compie 5 anni

VéGé Academy: la scuola di alta formazione specialistica sul retail celebra i suoi 5 anni

Dalle strategie di marketing alle innovazioni digitali, dalla customer experience studiata direttamente sul campo allo sviluppo delle risorse umane, fino agli aggiornamenti costanti su tutte le tematiche dell’area fiscale e legale. È una formazione sul retail a tutto tondo quella sviluppata presso la VéGé Academy, la scuola di alta formazione specialistica fondata da Gruppo VéGé, il Primo Gruppo della Distribuzione Moderna nato in Italia, che quest’anno compie 5 anni. Attiva dal 2018 e guidata dalla coordinatrice Paola Anastasio, la VéGé Academy fin dalla sua fondazione si avvale della collaborazione di società partner altamente qualificate nel settore GDO per la costituzione del corpo docente con cui organizza un ricco calendario di workshop specialistici destinati sia agli Imprenditori che ai manager delle aree HR, commerciali, acquisti, marketing ed amministrazione delle imprese associate a Gruppo VéGé, per potenziare e sostenere i professionisti del retail di oggi e di domani attraverso un mix di competenze verticali e orizzontali.

Largo spazio è dato all’innovazione, elemento fondamentale della filosofia di Gruppo VéGé, con lo studio di soluzioni e strategie all’avanguardia anche nell’area dell’AI, dell’e-commerce e il retail ibrido. Tra le tematiche proposte un ruolo chiave viene poi dato al campo delle risorse umane con l’approfondimento dell’evoluzione dei modelli di valutazione e di sviluppo della performance, di empowerment e sviluppo del potenziale e con lo studio dei modelli di leadership attraverso l’evoluzione dei ruoli nel retail. Nell’area commerciale uno specifico focus si concentra sullo sviluppo del business studiando l’applicazione dei KPI, le strategie commerciali e i nuovi stili negoziali, mentre lo studio della brand identity insieme al valore strategico delle scelte espositive rivestono il cuore delle lezioni di marketing.

Infine, la centralità del cliente e i comportamenti di acquisto sono aspetti di massima attenzione nella proposta formativa: un ciclo di incontri ad hoc è dedicato ad approfondire il punto di vista del cliente partendo dalla sua reale esperienza in-store. La VéGé Academy, dopo una temporanea trasposizione digitale con lezioni a distanza dovute alle restrizioni del periodo pandemico, ha riattivato tutti i propri corsi in presenza, garantendo il ritorno in aula di oltre il 70% di tutti gli interventi formativi. I corsi vengono in ogni caso integrati con webinar e aule virtuali per garantire flessibilità a un target sempre più elevato su tutto il territorio nazionale.

"Io credo fortemente nella qualità delle persone e cerco di portare all’interno della VéGé Academy tutto ciò che le valorizza: parliamo di formazione, parliamo di percorsi di carriera, parliamo di ingaggio, parliamo di coinvolgimento. E di conseguenza, tutto ciò diventa un acceleratore straordinario verso l’innovazione e il miglioramento delle performance", ha commentato Giorgio Santambrogio, Amministratore Delegato di Gruppo VéGé. "Con questa convinzione abbiamo definito la mission della VéGé Academy e fatto nascere una scuola di altissimo livello. Vogliamo raggiungere anche l’obiettivo di diventare un vero e proprio hub generator per le imprese associate, in grado di creare valore aggiunto offrendo ai protagonisti del retail delle nostre imprese nuove possibilità di slancio e strategie di sviluppo".