Fotovoltaico, il fondo olandese ABN Amro vende 18 impianti a Erg

ABN AMRO-ERG, cresce l'interesse per la diversificazione energetica. Il closing nel secondo trimestre del 2022

ABN AMRO Sustainable Impact Fund annuncia la vendita della sua partecipazione in MP Solar B.V. MP Solar B.V. è una società proprietaria di 18 impianti fotovoltaici situati in Italia. A partire dal 2009 MP Solar ha attuato una strategia di successo di costruzione e acquisizione di impianti fotovoltaici. ABN AMRO SIF detiene una partecipazione del 100% in MP Solar B.V.

Tale partecipazione sarà ceduta a ERG Power Generation S.p.A. ERG si occupa di generazione e distribuzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. La società è stata fondata nel 1938, ha sede a Genova, in Italia, ed è quotata alla Borsa di Milano con una capitalizzazione di mercato di circa 5 miliardi di euro.

La vendita rappresenta un successo per ABN AMRO SIF ed è in linea con la rinnovata strategia di concentrarsi sull'investimento in aziende attive nella Transizione Energetica, nell'Economia Circolare o la cui missione è creare Impatto Sociale.



Negli ultimi mesi c'è stato molto interesse per MP Solar nell'attuale clima di cambiamento strutturale nei mercati energetici in Europa. L’enterprise value dell'operazione è di 128 milioni di euro al 31/12/2021. La chiusura dell'accordo è subordinata al rispetto di determinate condizioni sospensive e avverrà entro il secondo trimestre del 2022. La vendita comporterà una plusvalenza per ABN AMRO.



Thijs Nijland di ABN AMRO SIF ha così commentato l'operazione: "Siamo molto contenti dell'esito di questo processo. Rappresenta il culmine di oltre 10 anni di duro lavoro con il prezioso supporto di Felice Nicola Covelli e del suo team in GreenPro. Ciò ha portato alla creazione di un portafoglio, generando eccellenti prestazioni operative. Siamo lieti di vedere che il futuro di questo portafoglio è nelle abili mani di ERG".

