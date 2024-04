FuoriSalone 2024, Eni presenta “sunRICE – la ricetta della felicità”

Eni inaugura l'installazone "sunRICE – la ricetta della felicità" in occasione del FuoriSalone 2024

Eni ha inaugurato ieri, presso l'Orto Botanico di Brera, l'installazione "sunRICE – La Ricetta della Felicità" in occasione del FuoriSalone 2024. L'iniziativa, frutto della collaborazione con Niko Romito e progettata da CRA - Carlo Ratti Associati e Italo Rota (1953-2024), venuto a mancare lo scorso 6 aprile, offre al pubblico un'esperienza che racconta il tema dell'innovazione e delle competenze, articolandosi in un percorso che esplora le possibili soluzioni e applicazioni di economia circolare e sostenibilità. L'installazione, aperta al pubblico dal 15 al 25 aprile, si inserisce nella cornice della Mostra Interni Cross Vision, coniugando gli elementi del mondo naturale e di quello artificiale.

Eni è presente al FuoriSalone di Milano, organizzato dalla rivista INTERNI, dal 2018. Negli anni, la partecipazione ha consentito ad Eni di raccontare più da vicino temi e progetti strategici per la società, così come i valori fondanti che quotidianamente guidano il proprio agire.

L'installazione sunRICE propone un viaggio attraverso il ciclo di vita del riso, dall'agricoltura alla tavola e oltre: attraverso l'utilizzo creativo degli scarti del cereale, viene illustrato il concetto di economia circolare e sostenibilità. Si tratta di un progetto dedicato alle economie trasformative, al benessere e alla salute, alle competenze e alla formazione, che prevede, appunto, un percorso focalizzato sul riso, quale cereale presente nelle tradizioni gastronomiche di tutto il mondo.

All’interno dell’Orto Botanico, partendo dalla pianta del riso, passando per l’ingrediente e per il suo uso innovativo in cucina, arriviamo a vedere i suoi scarti diventare materia prima per l’architettura, sostenendo l’importanza della formazione e dello sviluppo delle competenze. A fine esposizione, l’installazione subirà l’ultima trasformazione, recuperando il materiale usato in pacciamatura da reimmettere nei terreni per nuove coltivazioni.

Aspetto centrale dell'iniziativa è la partnership con la startup RiceHouse, premiata da Joule, la scuola di Eni per l'impresa. Grazie alla loro tecnologia innovativa di lavorazione degli scarti del riso, sunRICE illustra il ruolo cruciale dell'imprenditorialità sostenibile nel processo di transizione energetica e di decarbonizzazione. RiceHouse ha infatti ideato la soluzione tecnologica per la lavorazione degli scarti del riso che si trasformano nel materiale edile nell’installazione.

Per sunRICE, Niko Romito interpreta l’idea di creatività utile realizzando un biscotto salato per i visitatori. Il prodotto, studiato ad hoc per il progetto, dialoga con l’ambiente che ospita il percorso, da cui Romito attinge alcune materie prime erbacee oltre il riso, e diventa parte tangibile e edibile dell’esperienza, contribuendo a promuovere ed esaltare i valori chiave dell’iniziativa.

Le dichiarazioni di Erika Mandraffino, Director Comunicazione Esterna Eni, ad affaritaliani.it

"La nostra presenza all'Orto Botanico durante il FuoriSalone è diventata una tradizione alla quale teniamo moltissimo", ha dichiarato ai microfoni di affaritaliani.it Erika Mandraffino, Director Comunicazione Esterna Eni. "Quest'anno con l'installazione sunRICE celebriamo l'economia circolare, un'attività molto importante per Eni, e alcuni valori nei quali crediamo, ovvero l'innovazione, le competenze e - perché no - anche il benessere".

Il commento ad affaritaliani.it di Niko Romito

"Abbiamo realizzato un biscotto chiamato 'il biscotto della felicità', che affianca l'installazione sunRICE, con l'obiettivo di lanciare un messaggio", ha commentato Niko Romito. "Mangiare bene, mangiare sano e mangiare in modo intelligente, permette di essere più felici poiché aiuta la nostra salute. Il biscotto nasce dal tema dell'evento organizzato da Eni all'Orto Botanico, ovvero il riso e la sua circolarità. Abbiamo realizzato un biscotto che vede questo cereale come l'ingrediente principale, ispirandoci poi ad alcune erbe dell'Orto Botanico - rosmarino, salvia, finocchietto e farina di lenticchie - e creato un prodotto sano, buono, genuino e intelligente, che vuole portare chi mangia a porsi delle domande sul futuro del cibo".