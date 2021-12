Genertel e Mercedes-Benz Financial, rinnovata la partnership nella mobilità

Genertel e Mercedes-Benz Financial Services Italia ancora insieme: si rinnova la partnership nella mobilità

La partnership tra Genertel, la compagnia assicurativa di Generali Country Italia, e Mercedes-Benz Financial Services Italia, finanziaria captive del gruppo Mercedes-Benz, si rafforza e consolida una collaborazione attiva dal 2014 per offrire un prodotto assicurativo modulare denominato "feel Star".

La copertura assicurativa fornita da Genertel si mette a nuovo con cinque garanzie che si aggiungeranno alle già consolidate offerte attive dal 2014. Le nuove garanzie andranno ad aggiungersi all’attuale configurazione di feel Star, che conta ad oggi oltre 66.000 adesioni in vigore.

Genertel e Mercedes-Benz Financial Services Italia con "feel Star 2021" hanno raggiunto 55 mln di raccolta premi per il 2021.

Maurizio Pescarini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Genertel e Genertel Life, ha commentato: “feel Star 2021 rappresenta un rinnovamento nella relazione tra Genertel e Mercedes-Benz Financial Services Italia. Con questo ampliamento di offerta i clienti di Mercedes-Benz e Smart potranno aumentare la scelta di protezione delle coperture Genertel, e i nostri brand vivranno una sinergica e concreta crescita sui temi come la protezione della mobilità, la sicurezza e la soddisfazione dei Clienti. Questi sono punti cardine nel piano di sviluppo di Genertel: crediamo che le partnership siano cruciali per dar vita a ecosistemi integrati di servizi innovativi, in grado di offrire una customer experience di qualità e soluzioni di protezione coerenti con i bisogni dei clienti”.

Luca Secondini, Direttore Sales & Marketing di merfina, ha commentato: “La partnership con Genertel nata nel 2014, ci ha accompagnato in una evoluzione 'storica' del business nel mercato finanziario. Le abitudini di acquisto dei Clienti sono mutate, sempre più attenti ai servizi che ruotano attorno al mondo dell’Automotivealla ricerca di soluzioni innovative ed integrate. Proprio per questo le reti di vendita sono state 'professionalizzate' nel settore dei servizi assicurativi edoggi possiamo dire che l’offerta Genertel dedicata al mondo Mercedes rappresenta una soluzione a grande valore aggiunto in abbinamento ai nostri prodotti finanziari. Il nuovo ‘feel Star 2021’ è volto a rendere ancora più speciale la 'customer experience' dei clienti della stella, offrendo, al momento dell’acquisto della vettura, la massima soddisfazione delle proprie esigenze assicurative”.