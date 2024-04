Gestire i consumi consapevolmente: Pulsee Luce e Gas presenta l'Energimetro

Pulsee Luce e Gas presenta l'Energimetro, per gestire in modo più consapevole i consumi domestici

In un contesto in cui diventa sempre più importante avere consapevolezza e controllo sui propri consumi energetici, Pulsee Luce e Gas, brand full digital per l’energia domestica di Axpo Italia, lo scorso febbraio ha innovato la sua app per offrire un servizio ancora più smart, introducendo Pulsee Play, una feature pensata per misurare in modo semplice i consumi e di conseguenza l'approccio alle scelte sostenibili. La nuova Pulsee Play è suddivisa in tre sezioni: Energimetro, Ricompense e Green Hero che permettono agli utenti di essere informati e costantemente ingaggiati e attivi.

Durante la Milano Design Week, tra i momenti più attesi dell'anno, Pulsee è ospite dello Swiss Corner di Piazza Cavour, con uno spazio dedicato proprio alla scoperta dell'Energimetro.

Ma come funziona? Lo strumento permette di monitorare in tempo reale i consumi energetici domestici, offrendone una panoramica chiara e dettagliata. Tramite l'app, nella sezione Pulsee Play, i consumatori possono così prendere decisioni più consapevoli e ridurre gli sprechi. Inoltre, ai clienti viene offerta la possibilità di ottenere Punti Energia, utilizzabili per ottenere premi e vantaggi.

La parte Ricompense offre infatti sconti presso una vasta gamma di merchant e permette di guadagnare Punti collegando le proprie azioni virtuose, come spegnere le luci o utilizzare programmi eco, attraverso la sezione Green Hero. Il programma, sviluppato in collaborazione con AWorld, incoraggia gli utenti ad adottare comportamenti più sostenibili e porta a ridurre l'impatto ambientale.

L'Energimetro rappresenta un passo avanti nell'ottimizzazione dei consumi energetici domestici. Con soluzioni semplici e accessibili, il controllo del consumo energetico diventa finalmente alla portata di tutti, contribuendo a promuovere uno stile di vita più sostenibile e consapevole.

L'intervista di affaritaliani.it a Andrea Pinto, Responsabile CRM Axpo Italia

"L'Energimetro nasce con l'obiettivo di sensibilizzare la customer base di Pulsee e di far divertire i clienti, grazie a una soluzione tecnologica semplice per tutti che permette di capire come stiamo consumando", ha dichiarato Andrea Pinto, Responsabile CRM Axpo Italia. L'idea, quindi, è che non sarebbe importante capire solamente quanto stiamo consumando, ma anche come. "È importante", prosegue Pinto, "perché è così che poi riusciamo ad abbassare i costi". Pulsee offre anche consigli personalizzati, e un algoritmo sempre attivo capisce quelle che sono le fonti di consumo più elevate e i mal funzionamenti degli elettrodomestici: "Grazie all'Energimetro non avremmo più solo un computo totale di quella che è la spesa in bolletta, ma possiamo analizzare quelle che sono le fonti di consumo".

L'utilizzo dell'Energimetro comporta quindi numerosi vantaggi pratici: "Ma oltre a questo", conclude Pinto, "abbiamo sviluppato una dinamica di gioco attraverso la quale permettiamo ai nostri clienti di ottenere dei Punti Energia che portano a premi di diversa natura, come gift card dei migliori brand e altri prodotti del nostro catalogo".

Il commento dell'architetto Andrea Castrignano ad affaritaliani.it

"Sono molto orgoglioso di aver seguito la creatività di questa installazione situata presso lo Swiss Corner di Piazza Cavour", ha commentato l'architetto Andrea Castrignano. "Il concetto che abbiamo voluto esprimere è quello di dare la visione di un soggiorno verso il futuro. La tecnologia mi ha aiutato nel creare queste renderizzazioni che fanno sì che l'ambiente sia mutevole. Poi abbiamo il divano, che resterà protagonista anche nel futuro. In questo contesto, l'energia non poteva mancare".