GFT, 2021 da record per il pioniere della trasformazione digitale

GFT, outlook positivo per il 2022: ulteriore crescita del fatturato del 20% in aumento degli utili del 36%

Fatturato in crescita del 27%, Ebitda adjusted in aumento del 52%, Ebt +184% rispetto all’anno precedente. Tutti gli indicatori chiave di performance mostrano che Gft ha registrato nuovi record nel 2021. I motivi di questo sviluppo decisamente positivo di Gft sono stati una domanda consistentemente elevata di soluzioni di digitalizzazione complesse e altamente remunerative e una gestione attiva dei costi amministrativi. La performance di business di successo ha determinato un forte dinamismo del prezzo delle azioni Gft nel 2021 che a dicembre sono passate all'indice SDAX.

Gli azionisti hanno beneficiato di un aumento del valore del 287% nel corso dell’anno, rendendo Gft uno dei titoli small-cap più performanti della Germania nel 2021. "Abbiamo superato significativamente il mercato in tutti i segmenti e mercati", afferma il Ceo di GFT Marika Lulay. "Abbiamo dimostrato più e più volte che siamo in grado di reagire rapidamente alle nuove circostanze. In questo modo nell' ultimo anno abbiamo allargato la nostra base di clienti e esteso la nostra presenza nei mercati chiave". Il trend molto positivo prosegue GFT ha raggiunto i suoi obiettivi ambiziosi per il 2021, e li ha persino superati leggermente nel caso del fatturato.

L'azienda si aspetta che questo trend molto positivo continui nel 2022. Si prevede un aumento del fatturato del 20%, a circa 680 milioni di euro, e dell'utile ante imposte del 36%, a 54,5 milioni di euro. Gft sta quindi aggiornando leggermente la sua guidance per il 2022 rispetto a quella del 21 ottobre 2021. Marika Lulay aggiunge: “I nostri clienti sanno di potersi affidare a noi, non importa quanto sia complesso il progetto. Le nostre soluzioni di digitalizzazione li aiutano a migliorare le loro performance, li rendono ancora più produttivi ed efficienti – in altre parole li rendono ancora più competitivi”.