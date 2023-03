Grandi Stazioni Retail: nasce GoTV Plus, prima e unica DOOH in Italia

Grandi Stazioni Retail diventa broadcaster: GoTV Plus è la prima DOOH in Italia in partnership con i top publisher internazionali

Grandi Stazioni Retail presenta GoTV Plus, un nuovo prodotto che rappresenta la naturale estensione della tv fuori casa, dotata di un palinsesto d'eccezione grazie a editori e contenuti di alto livello che andranno ad integrare la normale programmazione pubblicitaria, in una video strategy a 360°. L’asset della GoTv nel network di GSR è forte di un circuito di 538 schermi da 55” ad alta definizione con audio, dislocati capillarmente in 13 stazioni (da aprile anche a Firenze Santa Maria Novella) in posizioni strategiche come il fronte binari e le food hall, luoghi dove i viaggiatori sostano più a lungo.

La GoTV rappresenta un asset sempre più strategico che, come testimoniano anche gli ultimi dati presentati da FCP Assogotv, sta vivendo un momento molto positivo con performance vicine al doppio rispetto allo scorso anno (+ 78% il fatturato nel mese di gennaio 2023). Il nuovo palinsesto editoriale, oltre ad aumentare il valore dell’asset, ha lo scopo di intrattenere i visitatori delle stazioni durante il loro tempo di permanenza (oggi di 32 min ma destinato a crescere), grazie ai contenuti esclusivi e di alto livello. Inoltre, l’innovatività della GOTV Plus è rappresentata dal calibro dei suoi protagonisti: Grandi Stazioni Retail è infatti oggi il primo player che può vantare la collaborazione con i più importanti publisher sulla scena nazionale e internazionale.

Sky offrirà al pubblico un aggiornamento continuo sulle notizie in arrivo dall’Italia e dal mondo: uno sguardo sempre aggiornato sui fatti più rilevanti della giornata, tra cronaca, Esteri e spettacoli, con una selezione di immagini e un linguaggio capace di rispondere alle esigenze di fruizione in mobilità. Ad accompagnare le video notizie quotidiane anche i titoli dei telegiornali di Skytg24, che ogni ora offrono una sintesi completa di cosa è importante sapere.

Paramount fornirà il meglio dell'entertainment, con gli approfondimenti di MTV in fatto di gossip, fashion, musica, tv, cinema e spettacolo, con curiosità, dietro le quinte dei grandi eventi italiani e internazionali, dagli MTV Europe Music Awards ai red carpet dei grandi festival per scoprire tutto sulle star e le celebrities più amate. Design Diffusion News racconterà invece la ricerca e la novità in tutti gli ambiti del lifestyle: dall'arredo all'architettura, dal fashion al beauty, dal food all'automotive, dall'ospitalità alla comunicazione e tecnologia.

Eurosport fornirà video con statistiche, aneddoti e momenti salienti di alcuni dei suoi principali eventi sportivi, tra cui Roland Garros, Mondiali di Atletica e Lega Basket Serie A, oltre a fornire consigli settimanali sul Fantacalcio, analisi dei top match di Serie A e avvicinamento ai gran premi della stagione di Formula 1. Da DDN arriveranno invece servizi su tendenze, prodotti, personaggi e eventi da non perdere, in Italia e nel mondo, per scoprire da vicino le storie che accompagnano l'evoluzione del progetto d'eccellenza.

I brand avranno la possibilità di pianificare la GoTv Plus anche in Programmatic DOOH con Pladway o Hivestack o, come sempre fatto, in tabellare. Potranno contestualizzare i propri spot al termine dei contenuti editoriali più affini al proprio target e sponsorizzarli con Lanner display. La stazione è l’unico spazio in grado di attirare uno spaccato completo ed eterogeneo della popolazione nazionale, anche integrativo del segmento Light TV Viewers, coloro che non sono esposti alla TV o hanno un massimo di esposizione pari a 2h e 28” nel giorno medio (rappresentano il 37,2% del target Grandi Stazioni Retail), garantendo ai brand la massima visibilità sulla totalità dei target. Il palinsesto sarà ricco di contenuti di 60”, audio On, sottotitolati, interattivi (Qrcode), Brand Safety e no Skip, che si alterneranno durante tutto l’arco della giornata, grazie alla partecipazione esclusiva degli editori partner.

“Il mercato sta assistendo, giorno dopo giorno, ad una perdita di audience televisive dovuta alla frammentazione sempre più ampia dell’offerta delle piattaforme digitali e non. La GoTv plus grazie al nuovo palinsesto e all’inserimento in Kubik può essere una valida soluzione per la reach incrementale”, ha spiegato Alessandro Tavallini, Media Sales Director di Grandi Stazioni Retail. “L’idea è stata quella di raggruppare importanti publisher e con gli stessi contenuti in un format da 'fuori casa' puntare ai light tv viewers, ingaggiare i passeggeri e aumentare il tempo di permanenza. Maggiore attenzionalità e una fruizione attiva sono solo alcuni degli obbiettivi della GoTv plus”.

Cesare Salvini, Chief Marketing & Media di Gandi Stazioni Retail, ha commentato: “Siamo sempre molto attenti alla misurazione dei nostri prodotti, cercando di supportare le strategie di pianificazione con strumenti di valutazione sull’efficacia della pianificazione che consentano di misurare il valore aggiunto e il contributo dato dalla GoTV”.

Grandi Stazioni Retail si avvale infatti anche della partnership avviata Mediasoft Kubik e MMS che consentono di effettuare analisi a PRE con l’utilizzo delle stesse regole di ingaggio della TV, come gli indicatori di comunicazione (contatti, grp, copertura e frequenza), gli indicatori di economicità, fissando il CPG a Target per avviare il nuovo processo di negoziazione e la reach incrementale, con la possibilità di recuperare coperture incrementali sui target difficili da intercettare in TV.