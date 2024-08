Grandi Stazioni Retail: Yo! Sushi apre il suo primo store in Italia a Roma Termini

Grandi Stazioni Retail: Yo! Sushi inaugura il suo primo ristorante in Italia alla stazione di Roma Termini

La celebre catena di ristoranti giapponesi Yo! Sushi ha inaugurato il suo primo store in Italia, scegliendo come sede la stazione di Roma Termini, uno degli snodi ferroviari più importanti d’Europa. L’apertura rappresenta un nuovo capitolo nella storia del brand, conosciuto per il suo innovativo concept che unisce cibo fresco, tecnologia avanzata e un’atmosfera vibrante.

Questo importante debutto è il risultato di una collaborazione tra Grandi Stazioni Retail e SSP France Belgique Luxembourg Italie, leader nel settore della ristorazione in ambienti di viaggio. L’accordo tra le due realtà mira a migliorare l’offerta gastronomica all’interno dei principali hub, fornendo ai viaggiatori un’esperienza culinaria di alta qualità.

Lo store di Yo! Sushi, situato fronte binari in una delle zone più frequentate di Roma Termini, offre un’opzione comoda e accessibile per i numerosi passeggeri che attraversano la stazione ogni giorno. Fondata nel 1997 da Simon Woodroffe nel quartiere londinese di Soho, Yo! Sushi ha rapidamente conquistato il pubblico europeo, espandendosi con oltre 350 sedi nel Regno Unito e una presenza internazionale che include Stati Uniti, Europa, Medio Oriente e Australia.

Con un forte impegno verso la sostenibilità, Yo! Sushi utilizza pesce proveniente da fonti responsabili e si sforza di ridurre l'uso della plastica nei propri ristoranti. La filosofia del brand si concentra sulla qualità e freschezza degli ingredienti, che ora sono finalmente disponibili anche per i clienti italiani nella cornice di una delle stazioni ferroviarie più iconiche del Paese.