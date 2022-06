Grimbergen rifà il look, presentato il restyling delle etichette

Grimbergen, la birra belga d'Abbazia è presente sia in Gdo che nei canali Horeca

Grimbergen, la birra belga d’Abbazia, rifà il look: l'iconica Fenice, che viene celebrata in tutta la sua grandezza attraverso una scelta cromatica impattante, viene ora contornata da tonalità che donano grande luminosità alla bottiglia e trasmettono le peculiarità e le caratteristiche di una birra strutturata.



Per rendere il packaging ancora più distintivo e caratterizzante, il brand e l’anno di fondazione sono stati inseriti in basso rilievo direttamente sulla bottiglia mentre il nome della referenza viene indicato anche sul collo della bottiglia per facilitare ulteriormente il consumatore in fase d’acquisto.





Il formato 33cl presenta il pratico tappo a corona mentre quello da 75cl è stato dotato di tappo in sughero che ne valorizza maggiormente l’esclusività e la premiumness. Le birre Grimbergen sono presenti e distribuite sia in Gdo sia all’interno dei canali Horeca.

Fondata nel 1128, l’Abbazia di Grimbergen è stata distrutta nel corso dei secoli da tre incendi ma la perseveranza e la resilienza dei monaci norbertini ne hanno sempre permesso la ricostruzione. La Fenice, che affiora dalle colorate vetrate dell’Abbazia rialzandosi con maestosità dalle ceneri, è diventata il simbolo di rinascita che rappresenta la storia dell'Abbazia di Grimbergen durante i nove secoli di esperienza brassicola.

