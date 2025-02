Gruppo FS: Bianca Guaccero protagonista della Freccia di Febbraio tra viaggi, spettacolo e cultura

Gruppo FS: la Freccia di febbraio abbraccia l'amore con Bianca Guaccero tra viaggi, spettacolo e cultura

Bianca Guaccero, protagonista della copertina de La Freccia di febbraio, si racconta con entusiasmo e passione. Reduce dalla vittoria all’ultima edizione di Ballando con le stelle, l’attrice e conduttrice si prepara ora a guidare il PrimaFestival, in onda dall’8 al 15 febbraio. Dopo un periodo complesso, ha ritrovato fiducia in sé stessa e svela in anteprima al magazine che sta lavorando a un nuovo spettacolo teatrale, previsto per la stagione 2025/2026, mentre attende di tornare in televisione con un one-woman show.

Anche lo scrittore Björn Larsson trova nell’amore una fonte d’ispirazione per i suoi viaggi, diviso tra la Svezia, dove trascorre un mese, e l’Italia, dove vive la sua compagna. Nel suo ultimo libro, Filosofia minima del pendolare, di cui La Freccia offre un estratto in esclusiva, l’autore de La vera storia del pirata Long John Silver analizza con ironia e profondità le abitudini, le nevrosi e le dinamiche di chi si sposta quotidianamente per lavoro, studio o per mantenere una relazione a distanza, delineando i contorni di un fenomeno sociale diffuso in tutto il mondo.

Febbraio, oltre a essere il mese dell’amore, è anche il periodo ideale per le vacanze sulla neve. Il numero di La Freccia propone un viaggio tra alcune delle più rinomate località sciistiche italiane, da Sestriere a Bormio, passando per Bardonecchia, Courmayeur e Madonna di Campiglio, seguendo il percorso del 105XMasters Winter Tour, l’evento che unisce sport e divertimento e di cui Trenitalia è Official Green Carrier.

Spazio poi alle voci del mondo dello spettacolo. L’attrice Matilde Gioli racconta la sua esperienza sul set della commedia Fatti vedere, il rapper Olly e il duo formato da Vale LP e Lil Jolie si preparano alla loro partecipazione a Sanremo, mentre la comica Giorgia Fumo porta in tour il suo spettacolo teatrale Vita bassa.

Non mancano gli appuntamenti culturali e scientifici. La Reggia di Caserta ospita la mostra Metawork, che ripercorre il percorso artistico di Michelangelo Pistoletto, mentre il MamBo di Bologna esplora l’ironia nell’arte italiana moderna e contemporanea attraverso performance surreali e manifesti paradossali. A Roma, Palazzo delle Esposizioni propone Elogio della diversità, un viaggio negli ecosistemi italiani che invita a riflettere sui cambiamenti climatici e sulla loro incidenza sul territorio.

Tutto questo e molto altro sulle pagine di La Freccia di febbraio, disponibile in formato digitale su FS Italiane e in edizione cartacea, distribuita a bordo delle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e nei FRECCIAClub, per accompagnare i lettori in ogni loro viaggio.