Gruppo FS, il cast di Mare Fuori incontra i fan a Roma Termini

Gruppo FS: un gruppo di fan ha incontrato i membri del cast di Mare Fuori alla stazione di Roma Termini

La stazione ferroviaria di Roma Termini ha aperto le porte al cast di Mare Fuori, la fiction che ha riscosso un enorme successo di pubblico tra giovani e giovanissimi (ma non solo), contribuendo a far nascere nuovi personaggi nell’immaginario collettivo italiano. Nella giornata di mercoledì 22 marzo, gli appassionati della serie hanno potuto incontrare dal vivo alcuni dei membri del cast ufficiale, in occasione dell'uscita su Rai 2 delle ultime due puntate della fiction.

Come riportato da FsNews, il cast ha scelto il principale scalo capitolino per accogliere un gruppo selezionato di fan lungo il binario 22: qui era attestato lo speciale Frecciarossa, treno ufficiale della terza stagione, che ha viaggiato per oltre un mese sulle principali linee ad alta velocità, dal nord al sud Italia, con una particolare livrea recante la foto di gruppo degli attori principali che hanno interpretato la serie tv. Il prison drama firmato Rai e Picomedia narra le vicende, a volte avventurose e persino tragiche, altre volte romantiche e amicali, di un gruppo di giovani rinchiusi nell’Istituto Penale per Minorenni di Nisida, a Napoli.

Grazie al contribuito di Trenitalia, la società del Polo Passeggeri del Gruppo FS che ha anche guidato la regia dell’evento, gli attori Francesco Panarella (Cucciolo), Giovanna Sannino (Carmela), Serena Codato (Gemma), Salahudin Tijani Irana (Dobermann), Giuseppe Pirozzi (Micciarella), Nicolò Galasso (Gaetano, detto O Pirucchio), Agostino Chiummariello (Gennaro la guardia), Alessandro Orrei (Mimmo), Clotilde Esposito (Silvia), Antonio D'Aquino (Milos) e Vincenzo Ferrera (Beppe) hanno potuto mettersi in posa per le fotografie di rito e i selfie con i fan, lanciare delle video-dediche ai meno fortunati che non hanno potuto prendere parte all’iniziativa e rilasciare interviste ai numerosi giornalisti accreditati.

Molti degli attori presenti hanno voluto mantenere il riserbo sul futuro della fiction, pur confermando quanto in realtà già annunciato da produttori, sceneggiatori e regista in occasione della conferenza stampa di presentazione nella sede della Rai tenutasi il 23 gennaio: la quarta stagione di Mare Fuori ci sarà. E, considerato l’enorme successo ottenuto dalle prime, tutto lascia pensare che continuerà a tenere incollati agli schermi milioni di italiani.