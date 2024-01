Gruppo FS, la Freccia di gennaio celebra l'arrivo del 2024

Gruppo FS, la Freccia di gennaio alla scoperta di Cortina d’Ampezzo, che si prepara a ospitare le Olimpiadi 2026

La Freccia di gennaio apre le porte al nuovo anno augurando ai suoi lettori un fantastico 2024. Lo fa insieme all’eclettica Lorella Cuccarini, ospite in cover, l’artista che ha fatto del cambiamento la sua cifra stilistica. Capace di passare dalla musica alla tv e al teatro, l’insegnante di canto del talent Amici di Maria De Filippi affiancherà Amadeus nella conduzione del Festival di Sanremo, ha in preparazione un album in cui attualizza le sue hit e tornerà presto a teatro nella commedia musicale Aggiungi un posto a tavola.

Tanti i viaggi proposti per guardare l’Italia con occhi sempre nuovi. A cominciare dalla montagna, con Courmayeur, che offre escursioni, arrampicate indoor e ciaspolate in mezzo alla natura, e Cortina d’Ampezzo, pronta a ospitare i Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026 di cui il Gruppo FS è Premium Partner. Si va anche a Pesaro, Capitale italiana della cultura 2024, per scendere a piedi fino in Basilicata attraverso la rete del Cammino Materano.

Un viaggio nel viaggio è quello che si può vivere nelle sale dell’Alta Velocità e a bordo delle Frecce con il calendario artistico 2024 del Fondo edifici di culto dedicato alla foresta di Tarvisio, sulle Alpi friulane: 12 scatti d’autore per scoprire tutte le sfumature stagionali di questa riserva naturale. Non manca lo sport. Il 3 febbraio arriva a Roma il torneo Guinness Sei Nazioni di rugby: la Nazionale italiana, di cui Frecciarossa è il treno ufficiale, sfida l’Inghilterra.

Spazio anche all’arte: al Museo storico della fanteria di Roma, una retrospettiva ripercorre 40 anni di carriera di Andy Warhol, dall’arrivo a New York ai più grandi successi, mentre a Palazzo Ducale di Genova, fino al 1° aprile, sono in mostra le opere caravaggesche e ribelli di Artemisia Gentileschi. A Bologna, dal 2 al 4 febbraio, collezionisti e appassionati si incontrano alla 50esima edizione di Arte Fiera, rassegna di settore tra le più longeve d’Europa.

Infine, tante interviste ai protagonisti dello spettacolo: la rapper BigMama in gara a Sanremo per la prima volta, Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal al timone del quiz The Floor, l’attore Pierpaolo Spollon in tv con Doc - Nelle tue mani e il nuovo show Karaoke night e i cantautori Coez e Frah Quintale pronti a partire in tandem con il loro tour.