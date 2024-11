Gruppo FS, La Freccia di novembre: protagonista il talento di Laura Pausini

Gruppo FS, La Freccia di novembre: un viaggio tra arte, cultura e i 30 anni di carriera di Laura Pausini

Laura Pausini, icona della musica italiana nel mondo e prima cantante italiana a vincere un Grammy, è la protagonista della copertina di novembre della rivista La Freccia. Recentemente inserita tra le 25 donne più influenti del 2024 dalla rivista People (edizione iberica), Pausini racconta oltre 30 anni di carriera, condividendo i momenti difficili, la nuova serenità e il suo ruolo come madre e artista, mentre prosegue il tour mondiale, che si concluderà il 31 dicembre a Messina.

Il numero di novembre è un viaggio tra arte e cultura. Si parte dal Museo Egizio di Torino, che celebra 200 anni di storia con la restituzione al pubblico del tempio rupestre di Ellesiya, visitabile gratuitamente dal 20 novembre grazie al sostegno di FS Italiane. Segue la premiazione del concorso letterario "A/R Andata e Racconto. In viaggio con amore", ideato da Gruppo FS in collaborazione con il Salone del Libro di Torino e dedicato ai nuovi talenti dai 16 anni in su. I vincitori sono Flavia Forestieri, Jacopo Milani e Carlo Junior Desgro.

In questo viaggio culturale si toccano anche luoghi meno noti, mappati dalla Fondazione Italia Patria della Bellezza, come gli Horti dell’Almo Collegio Borromeo di Pavia e il museo dedicato ad Antoine De Saint-Exupéry ad Alghero. Si passa poi dal Trentino, vincitore del Destination Sustainability Index agli “Oscar del Turismo,” fino al basso Lazio, sulle tracce del primo pellegrinaggio di San Filippo Neri da Cassino a Gaeta.

Non mancano le interviste: Robert Plant racconta il suo viaggio in Frecciarossa per i concerti del progetto Saving Grace, ispirato alle ballad gallesi; Malika Ayane riflette sull’essenzialità della musica con una serie di concerti che si concluderanno il 3 dicembre a Napoli; e Alessandro Cattelan svela i suoi progetti, a partire dalla conduzione di Sanremo Giovani.

Questo e molto altro su La Freccia di novembre, disponibile in formato digitale su FS Italiane e in versione cartacea a bordo delle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub.