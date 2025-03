Gruppo FS, il percorso di resilienza di Jovanotti sulle pagine de La Freccia di Marzo

Gruppo FS, Jovanotti racconta la sua storia dopo l’incidente in bicicletta del 2023 sul numero di Marzo de La Freccia

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, torna sulle scene con un nuovo album autobiografico e un tour spettacolare, PalaJova. Dopo l'incidente in bicicletta del 2023, che lo ha costretto a una lunga convalescenza tra operazioni chirurgiche e fisioterapia, l'artista racconta il suo percorso di resilienza e rinascita sulle pagine de La Freccia di marzo. Un viaggio personale che si intreccia con la trasformazione del Gruppo FS, impegnato in un ambizioso Piano di ammodernamento della rete infrastrutturale per rendere il trasporto ferroviario più efficiente e sostenibile.

Non solo musica e trasporti: il Gruppo FS sostiene l'arte con il progetto innovativo di Bill Fontana. L'artista statunitense ha trasformato gli echi silenziosi del Campanone di San Pietro in un'opera acustica immersiva, unendo tradizione e modernità in un'esperienza unica da vivere passeggiando sotto il portico della basilica.

Roma celebra la 30esima edizione dell’Acea Run Rome The Marathon, mentre in Inghilterra la Nazionale femminile di rugby debutta nel torneo Sei Nazioni, con Frecciarossa come Treno Ufficiale. Parallelamente, il panorama culturale si arricchisce di interviste esclusive a protagonisti dello spettacolo e della letteratura come Simone Cristicchi, il duo Coma_Cose, il divulgatore Edoardo Prati e la scrittrice Lorenza Pieri.

Con l’arrivo della primavera, Gorizia e Nova Gorica si preparano a essere Capitale europea della cultura transfrontaliera nel 2025, mentre il Financial Times suggerisce itinerari imperdibili tra gli scavi di Pompei, le ville palladiane e un viaggio a bordo del treno La Dolce Vita Orient Express. Per chi ama la lettura, un tour tra le librerie indipendenti di Firenze offre una prospettiva inedita e autentica sulla città.

L’arte trova spazio nelle grandi città italiane con esposizioni imperdibili: a Roma, il Museo dell’Ara Pacis dedica una retrospettiva a Franco Fontana, mentre a Torino le Gallerie d’Italia omaggiano Olivo Barbieri. Milano celebra il centenario dell’Art Déco con una grande mostra a Palazzo Reale, accompagnata da un’esposizione della Fondazione FS sul Padiglione Reale della Stazione Centrale. Tutto questo e molto altro su La Freccia di Marzo, disponibile in formato digitale su FS Italiane e in edizione cartacea sulle Frecce di Trenitalia, nei FRECCIALounge e FRECCIAClub.