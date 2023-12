Gruppo FS, presentate le novità della Trenitalia Winter Experience 2023

Gruppo FS presenta la Trenitalia Winter Experience 2023: benefici sociali e ambientali per € 1 mld grazie ai viaggi in treno

Il Polo Passeggeri del Gruppo FS, composto da Trenitalia, Busitalia, Ferrovie del Sud Est e FS Treni Turistici Italiani, ha presentato oggi in conferenza stampa a Milano la Trenitalia Winter Experience 2023, che prenderà avvio a partire dal 10 dicembre. Intermodalità, sostenibilità e innovazione sono i pilastri della nuova Winter Experience, che proporrà ai viaggiatori soluzioni per viaggi sempre più integrati e sostenibili. Luigi Corradi, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, ha presentato questa mattina le principali innovazioni, sottolineando gli importanti progressi nel rendere i viaggi più ecologici ed efficienti.

“Trenitalia e tutte le aziende del Polo Passeggeri stanno investendo in treni e bus di ultima generazione per garantire ai passeggeri un viaggio ancora più confortevole e attento all’ambiente. Stiamo impegnando oltre 1 miliardo di euro l’anno per il trasporto regionale e, nei prossimi 3 anni, i treni saranno quasi completamente rinnovati", ha raccontato Corradi. "Abbiamo siglato un contratto di circa 1 miliardo di euro per la fornitura di 40 nuovi Frecciarossa 1000 e, nell'ambito dei fondi del PNRR, stiamo investendo in nuovi treni e carrozze Intercity, con particolare attenzione alle regioni del Sud. Con la Winter Experience consolidiamo ulteriormente i nostri sforzi e, nei prossimi mesi, offriremo ai nostri viaggiatori nuovi collegamenti per un’esperienza più completa e flessibile”.

Nei primi 10 mesi dell’anno, le società del Polo Passeggeri del Gruppo FS hanno registrato più di mezzo miliardo di passeggeri (+20% rispetto al 2022), di cui 100 milioni solo in estate. Allo stesso tempo, è cresciuto il numero dei biglietti acquistati sui canali digitali (+31% rispetto allo scorso anno), trainato da coloro che hanno acquistato dall’estero. Le novità della Winter Experience, con 24 mila collegamenti nazionali in treno e bus al giorno, e 13 mila collegamenti in Europa, promettono di rivoluzionare in modo evidente il modo in cui ci spostiamo.

Un dato affascinante è quello che riguarda la sostenibilità e la potenziale riduzione delle emissioni di CO2 da parte dei viaggiatori. I 45 milioni di passeggeri che hanno scelto di viaggiare con le Frecce hanno permesso di risparmiare circa 1 miliardo di euro di costi per la collettività in termini di minori costi ambientali e sociali. Inoltre, l'analisi di Bloomberg elaborata da McKinsey ha evidenziato che le imprese che favoriscono gli spostamenti in treno ottengono performance migliori sui rating ESG, garantendo un risparmio fino al 1% sul costo del capitale. Le 47.000 aziende che hanno scelto di viaggiare con Trenitalia, hanno evitato, nel 2023, l’emissione di 100.000 tonnellate di CO2 rispetto all’auto.

Le novità previste per la stagione Invernale

Una delle novità più attese per questa stagione invernale è il lancio del primo treno di FS Treni Turistici Italiani, il nuovissimo Espresso Cadore, che collegherà a partire da venerdì 15 dicembre Roma e Cortina d’Ampezzo, offrendo un servizio notturno di alta qualità dedicato a tutti gli amanti della montagna. Anche quest'anno quindi, si rafforzano i collegamenti con le località ad alta quota. Dal venerdì alla domenica, sarà infatti possibile viaggiare con Frecciarossa per Oulx e Bardonecchia da Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Milano.

I FrecciaLink completano l’offerta, permettendo di raggiungere, nel fine settimana, alcune delle località montane più amate: Aosta, Cortina D’Ampezzo, Courmayeur, Madonna Di Campiglio, Val Gardena, Val Di Fassa e Val Di Fiemme. Gli appassionati di sci potranno raggiungere le cime delle Dolomiti con il servizio intermodale regionale Alleghe Link con bus da Belluno per Agordo, Alleghe, Caprile e Arabba. Con Cortina Link, invece, Regionale di Trenitalia e Dolomiti Bus offrono la possibilità di raggiungere Cortina d’Ampezzo con un unico biglietto arrivando in treno alla stazione di Calalzo e proseguendo in bus fino al centro città.

Viaggiare sui Frecciarossa in inverno sarà più conveniente grazie alle numerose offerte e promozioni pensate per ogni esigenza. Con FrecciaDAYS sconti fino al 70% per muoversi il martedì, mercoledì e giovedì; con Freccia2X1 viaggi in due al prezzo di uno; con FrecciaSENIOR gli over 60 potranno acquistare biglietti a 29 euro e 39 euro. I giovani fino ai 30 anni potranno usufruire dell’offerta FrecciaYOUNG, viaggiando a 19 e 29 euro. Alle famiglie, invece, è riservata l’offerta FrecciaFAMILY che fa viaggiare gratis gli under 15 e con una riduzione del 50% gli adulti. Fino all’8 gennaio tutti i cani viaggeranno gratis a bordo delle Frecce.

Chi viaggia con Intercity potrà usufruire dell’offerta Insieme, riservata ai gruppi composti da 3 a 5 persone, che consente di acquistare biglietti con sconti variabili fino al 60%; lo speciale A/R Weekend al 40% in meno con partenza il sabato e ritorno la domenica; Me&You per risparmiare fino al 50% quando si viaggia in 2. Per rendere ancora più confortevole e divertente il viaggio dei più piccoli, Trenitalia ha poi attivato una collaborazione con Loquis per dar vita a “Travel Kids”: una nuova serie di podcast pensata per i bambini in viaggio, che sarà disponibile nella sezione Intercity dell’app Loquis. Le famiglie che viaggiano con Intercity potranno scegliere l’offerta Bimbi Gratis, che dà la possibilità ai nuclei composti da 2 a 5 persone di far viaggiare i ragazzi sotto i 15 anni gratuitamente e gli adulti con lo sconto del 40%.

Gli under 30 iscritti a X-GO (l’iniziativa gratuita di Intercity e Regionale che permette di accumulare punti e ottenere cashback) potranno usufruire di sconti fino al 70%; gli over 60 iscritti a X-GO, invece, fino al 50%. Chi è iscritto a X-GO potrà partecipare al concorso “Very X-Mas”, che dal 1 al 24 dicembre vede in palio oltre 100 premi al giorno. Infine, chi viaggia con Eurocity potrà usufruire della promo 2x1 Mercatini per i viaggi Italia-Svizzera, in cooperazione con le Ferrovie Federali Svizzere, in vendita fino al 10 dicembre, per viaggiare fino al 20 dicembre.

Le dichiarazioni di Luigi Corradi, Amministratore Delegato di Trenitalia, ad affaritaliani.it

Come confermato dall'Amministratore Delegato di Trenitalia Luigi Corradi, sempre più persone scelgono il treno come mezzo di trasporto preferenziale per le proprie vacanze. Negli ultimi due anni, si sta registrando una crescita quasi esponenziale del turismo; non solo sul Frecciarossa, ma anche sui treni Intercity e Regionale. Questo perché, il treno è effettivamente un servizio "comodo ed efficiente. Soprattutto, la scelta si sta spostando sul treno perché è il mezzo più sostenibile per muoversi. Secondo i dati di confronto tra treno e aereo, si risparmia fino al 90% sulle emissioni di CO2", ha rivelato Corradi.

In merito all'ultima novità nel Polo Passeggeri, il primo treno di FS Treni Turistici Italiani, l'AD Corradi ha dichiarato: "Il viaggio in treno diventa parte della vacanza. Salire sui nostri treni turistici vuol dire concedersi un’esperienza differente. Non ci si limita più a spostarsi da un posto ad un altro, ma si riesce a vivere il treno nella sua completezza, andando ad esempio nel vagone ristorante o dormendo nella zona notte. Si avvera così la possibilità di utilizzare il viaggio come se fosse una vacanza".

I fondi del PNRR hanno permesso l'acquisto di nuovi treni da aggiungere al parco veicoli Intercity. Non solo, "abbiamo comprato nuove carrozze notte per il servizio Intercity nord-sud Italia, che entreranno in servizio prima della scadenza del PNRR, nel 2025", ha raccontato Luigi Corradi. "La nostra Winter Experience punta ad offrire un'esperienza completa. Fino a qualche anno fa, portare l’attrezzatura da sci in treno e arrivare nei luoghi di montagna sembrava quasi impossibile. Oggi in tanti ci chiedono di poter andare in montagna in treno e, proprio per questo motivo, l’offerta si trova a crescere sempre di più".