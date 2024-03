Gruppo FS, Trenitalia: X-GO eletto prodotto dell'anno 2024

Gruppo FS, Trenitalia: il Programma X-GO premiato “Prodotto dell’Anno” per la categoria Servizi Consumer Engagement

Il Programma X-GO, riservato ai clienti Trenitalia - società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS - che viaggiano con Regionale e Intercity, è stato riconosciuto come vincitore del premio "Prodotto dell’Anno" nella categoria Servizi Consumer Engagement. La ricerca di Mercato “Prodotto dell’Anno” è la più importante indagine sull'Innovazione condotta in Italia per numero di consumatori intervistati: più di 12mila individui.

L’indagine è svolta da Circana, azienda leader nella gestione ed interpretazione della complessità del comportamento del consumatore. Innovazione e Soddisfazione sono i criteri fondamentali per l’elezione di ogni prodotto o servizio. Secondo la ricerca, il 94,24% degli utenti che hanno utilizzato X-GO ne sono stati estremamente soddisfatti e, nella sua categoria, il Programma è stato considerato il servizio più innovativo dal 66,38% dei consumatori.

Grazie a X-GO è possibile accumulare punti e scegliere di trasformarli in Cashback immediato sui prossimi viaggi. Con soli 10 punti, ad esempio, si ottiene uno sconto immediato di 3€ su Regionale e Intercity. Per accumulare punti è necessario inserire sempre il codice X-GO prima dell’acquisto sui canali digitali o sulle emettitrici Self-Service Trenitalia del circuito nazionale (sito, l’App Trenitalia), o comunicarlo agli operatori di biglietteria Trenitalia, sale, Call Center Trenitalia e agenzie di viaggio Trenitalia.