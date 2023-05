Gruppo San Benedetto: on air quattro nuove campagne multimediali

Gruppo San Benedetto, al via quattro nuove campagne: protagonisti Elisabetta Canalis, Vittorio Brumotti e Alessandro Borghese

Il Gruppo Acqua Minerale San Benedetto, leader di mercato nel beverage analcolico e al primo posto tra le aziende italiane per reputazione nel suo settore, si conferma ancora una volta protagonista della stagione estiva della comunicazione italiana con la messa in onda di quattro importanti campagne multimediali dedicate ai brand San Benedetto, San Benedetto Ecogreen, Acqua di Nepi e Guizza. Il primo appuntamento è con il secondo episodio della campagna “My Secret” di San Benedetto: Elisabetta Canalis, icona di classe e naturale bellezza, racconterà il suo segreto di benessere.

Protagonisti insieme a Elisabetta, i prodotti più iconici e rappresentativi: l’Acqua Minerale San Benedetto, il Thè San Benedetto, nella versione Classica e Zero Zuccheri, per proseguire con Succoso Zero e con la linea di Bibite San Benedetto Zero, oltre alle acque funzionali Aquavitamin e SKINCARE. La nuova campagna supporta anche Fruit&Power, l’innovativa bevanda capace di unire la bontà della frutta all’energia della caffeina e della taurina. Oltre agli spot in onda su Rai, Mediaset e La7, la campagna vive in formati stampa e digital sulle più importanti riviste offline e online, e attraverso campagne digital cross canale.

Dal 25 giugno, torna on air l’impegno di San Benedetto per un mondo a impatto zero attraverso la linea di Acqua Minerale San Benedetto Ecogreen, con il 100% delle emissioni di CO2 compensate e il suo ambassador Vittorio Brumotti. La campagna, dal claim “CO2 impatto zero”, sensibilizza il grande pubblico di San Benedetto, invogliandolo a non restare solo spettatore ma recitare un ruolo da protagonista per proteggere l’ambiente e mantenere pura e incontaminata l’acqua anche per le generazioni future. La pianificazione classica sarà arricchita da un programma di product placement e telepromozioni sui programmi più amati delle reti Mediaset, come Paperissima, in Rai con Reazione a Catena e su SKY con Masterchef.