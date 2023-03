Gruppo Végé, 'Noi amiamo lo sport' premiata ai Promotion Award

Gruppo Végé, l'iniziativa 'Noi amiamo lo sport' è stata premiata ai Promotion Awards 2022/2023

L’iniziativa “Noi amiamo lo sport”, promossa da Gruppo VéGé, è stata premiata ai Promotion Awards 2022/2023, nel corso di un evento che si è tenuto nel Ristorante Cracco di Milano. Il riconoscimento nasce per valorizzare le best practice e per premiare le migliori campagne loyalty e promotion, con l'obiettivo di diffondere la cultura del marketing di relazione. Organizzato da Promotion, rivista specializzata nel settore delle promozioni e della fidelizzazione, e con il patrocinio di UNA, Aziende delle Comunicazione Unite, i Promotion Awards sono dedicati alle migliori campagne di engagement e fidelizzazione che si sono distinte sul mercato promozionale.

L’attività “Noi amiamo lo sport”, che durante il 2022 ha premiato più di 2.500 associazioni sportive dilettantistiche su tutto il territorio nazionale con oltre 1.300.000 euro in gift card e borsoni Decathlon, so è distinta nella categoria Loyalty Award Community Program, tra le campagne promozionali a favore di scuole, associazioni sportive ed enti sociali.

Il concorso prevedeva per ogni 15 € di spesa nei punti vendita del network nazionale VéGé, l’impressione di un QRcode sullo scontrino, che si andava a sommare ad altri eventuali QRcode se nella lista erano presenti “prodotti acceleratori” a marca Ohi Vita (la MDD benessere del Gruppo) e di altri brand dell’Industria di Marca partner. I QRcode raccolti sono stati conferiti tramite una app dedicata nel “borsellino virtuale” di una delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte all’iniziativa. Alla fine dell’attività, in base a una classifica per insegna, hanno ricevuto i premi le società sportive che hanno raccolto più codici tra i milioni di punti donati dai clienti dei punti vendita.

"Siamo orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento che ha voluto premiare un’iniziativa a cui Gruppo VéGé ha creduto molto fin dall’inizio", ha commentato Francesca Repossi, Responsabile Marketing di Gruppo VéGé. "È un’ulteriore testimonianza di come questo progetto abbia portato VéGé e le insegne associate al Gruppo ad essere vicine ai territori e alle comunità che ci vivono, guidandole verso la sostenibilità nutrizionale e i grandi benefici dello sport. E questo rappresenta per noi un obiettivo essenziale".